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مقتل سعودي وإصابة زوجته بإطلاق النار عليهما في طريق عام بالفلبين

10/13/2023 12:47:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت سفارة السعودية بالفلبين، اليوم الخميس، مقتل مواطن سعودي وإصابة زوجته على يد مجهول قام بإطلاق النار عليهما.

وأصدرت سفارة المملكة، بياناً
أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، إنها "تلقت ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ مقتل مواطن سعودي، وإصابة زوجته على يد مجهول قام بإطلاق النار عليهما أثناء قيادة المواطن مركبته مع زوجته على طريق عام منطقة شريف أغواك بمحافظة ماجينداناو الجنوبية بالفلبين".


وأكدت السفارة متابعتها ببالغ الاهتمام مع السلطات الفلبينية تفاصيل الحادث الأليم، كما أنها تتابع بحرص شديد حالة الزوجة المصابة بعد نقلها إلى مستشفى قريب من مكان الحادث.


وقالت السفارة السعودية بالفلبين في بيانها إنها تعمل حالياً بالتنسيق مع السلطات الفلبينية المختصة على نقل جثمان الفقيد إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.


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