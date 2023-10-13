مقتل سعودي وإصابة زوجته بإطلاق النار عليهما في طريق عام بالفلبين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت سفارة السعودية بالفلبين، اليوم الخميس، مقتل مواطن سعودي وإصابة زوجته على يد مجهول قام بإطلاق النار عليهما.
وأصدرت سفارة المملكة، بياناً
أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، إنها "تلقت ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ مقتل مواطن سعودي، وإصابة زوجته على يد مجهول قام بإطلاق النار عليهما أثناء قيادة المواطن مركبته مع زوجته على طريق عام منطقة شريف أغواك بمحافظة ماجينداناو الجنوبية بالفلبين".
وأكدت السفارة متابعتها ببالغ الاهتمام مع السلطات الفلبينية تفاصيل الحادث الأليم، كما أنها تتابع بحرص شديد حالة الزوجة المصابة بعد نقلها إلى مستشفى قريب من مكان الحادث.
وقالت السفارة السعودية بالفلبين في بيانها إنها تعمل حالياً بالتنسيق مع السلطات الفلبينية المختصة على نقل جثمان الفقيد إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
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