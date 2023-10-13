«بريد الإمارات» تُكرّم الفائزين بالمسابقة الدولية لكتابة الرسائل

كرمت «مجموعة بريد الإمارات» الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدولية الثانية والخمسين لكتابة الرسائل، وذلك بالتزامن مع يوم البريد العالمي، وبالتنسيق مع «الاتحاد البريدي العالمي» وبدعمٍ من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وشارك الطلاب والطالبات من مجموعة من المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة، في المسابقة حيث قدموا رسائلهم باللغتين العربية والإنجليزية.

وكرّم عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، الطلاب الفائزين في المسابقة؛ حيث أحرز الطالب محمد عبيد النقبي المركز الأول، بينما نالت الطالبة بريانشي أكاش شاه المركز الثاني، وحلّت سما محمود حسين في المركز الثالث.

وتم اختيار الرسالة الفائزة، التي كتبها النقبي، من بين مئات المشاركات، وذلك لتمثيل دولة الإمارات في الجولة العالمية من المسابقة، كما حظيت الرسالة بإشادةٍ خاصة من الاتحاد البريدي العالمي تقديراً لموهبة وإبداع الكاتب الشاب.