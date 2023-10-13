السعودية تضخ استثمارات جديدة في كرة القدم العالمية من خلال رعاية بطولة افريقية مستحدثة

أضافت السعودية إلى استثماراتها سريعة النمو في كرة القدم العالمية وسط عرضها لاستضافة كأس العالم 2034 عندما تم تأكيد الهيئة السعودية للسياحة، يوم الخميس، باعتبارها الراعي الرئيسي لبطولة الدوري الافريقي لكرة القدم في نسختها الأولى.

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) أن شركة "زوروا السعودية" سترعى البطولة التي تضم ثمانية فرق، والتي من المقرر أن تقام في الفترة من 20 أكتوبر إلى 11 شرين ثان، مع إمكانية "تمديد هذا التعاون في نسخ مستقبلية" من البطولة.

ولم يتم الكشف عن قيمة صفقة الرعاية.

ومن المتوقع أن تقدم البطولة المستحدثة أقل بكثير من الجوائز المالية البالغة 100 مليون دولار للمشاركين التي وعد بها الكاف العام الماضي عندما تم إطلاق حدث مخطط له يضم 24 فريقا.

وتأتي صفقة الرعاية في نفس الأسبوع الذي تقدم فيه الاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتقديم عرض لاستضافة كأس العالم 2034 للرجال.

وحدد الفيفا 31 أكتوبر

الجاري، موعدا نهائيا لتقديم طلبات التعبير عن الاهتمام باستضافة البطولة، ويجب أن يتبع ذلك تقديم طلب استضافة رسمي بحلول 30 نوفمبر .

وحصل مسؤولو كرة القدم السعوديون على الدعم بالفعل في هذا الصدد من أكثر من 70 اتحادا من الاتحادات الأعضاء في الفيفا والبالغ عددها 211، والتي من المقرر أن تنتخب البلد المضيف لنسخة مونديال 2034 في اجتماع متوقع أواخر العام المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن افريقيا لديها 54 عضوا في الفيفا.

كانت شركة "زوروا السعودية" راعيا من الدرجة الثالثة لمونديال 2022 للرجال، في صفقة لم يعلن عنها الفيفا قبل انطلاق البطولة في قطر.

وتم تأجيل اتفاق مماثل كان مخططا له لمونديال السيدات 2023 بعد اعتراض اتحادي كرة القدم للدولتين المضيفتين، أستراليا ونيوزيلندا.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز