رابطة الدوري الإنجليزي تتضامن مع ضحايا الحرب الفلسطينيين والإسرائيليين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعربت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن حزنها وتعازيها لضحايا الحرب الدائرة بين فلسطين وإسرائيل، مؤكدة تضامنها مع عائلات الضحايا ومجتمعاتهم.
وقال بيان للرابطة: «الدوري الإنجليزي الممتاز يشعر بصدمة وحزن بالغ بسبب التصاعد الكارثي للأزمة في إسرائيل وغزة، ويدين بشدة الأعمال الوحشية والوحشية ضد المدنيين الأبرياء».
وأضاف البيان: «نأمل في السلام، وتعازينا القلبية مع الضحايا وعائلاتهم والمجتمعات المتأثرة».
وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي ارتداء شارات سوداء على القمصان احتراماً لكافة الضحايا قائلة في بيانها: «كمظهر احترام لجميع المتأثرين، سيرتدي لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز والمدراء وحكام المباريات شرائط سوداء وسيقفون دقيقة حداد في المباريات التي ستجري من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري».
وأضاف البيان: «سيقدم الدوري أيضًا تبرعًا للصليب الأحمر البريطاني لدعم جهود المساعدة التي تساعد أولئك الذين في حاجة عاجلة».
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