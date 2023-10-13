رابطة الدوري الإنجليزي تتضامن مع ضحايا الحرب الفلسطينيين والإسرائيليين

أعربت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن حزنها وتعازيها لضحايا الحرب الدائرة بين فلسطين وإسرائيل، مؤكدة تضامنها مع عائلات الضحايا ومجتمعاتهم.

وقال بيان للرابطة: «الدوري الإنجليزي الممتاز يشعر بصدمة وحزن بالغ بسبب التصاعد الكارثي للأزمة في إسرائيل وغزة، ويدين بشدة الأعمال الوحشية والوحشية ضد المدنيين الأبرياء».

وأضاف البيان: «نأمل في السلام، وتعازينا القلبية مع الضحايا وعائلاتهم والمجتمعات المتأثرة».

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي ارتداء شارات سوداء على القمصان احتراماً لكافة الضحايا قائلة في بيانها: «كمظهر احترام لجميع المتأثرين، سيرتدي لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز والمدراء وحكام المباريات شرائط سوداء وسيقفون دقيقة حداد في المباريات التي ستجري من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري».

وأضاف البيان: «سيقدم الدوري أيضًا تبرعًا للصليب الأحمر البريطاني لدعم جهود المساعدة التي تساعد أولئك الذين في حاجة عاجلة».





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