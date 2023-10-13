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رابطة الدوري الإنجليزي تتضامن مع ضحايا الحرب الفلسطينيين والإسرائيليين

10/13/2023 12:47:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعربت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن حزنها وتعازيها لضحايا الحرب الدائرة بين فلسطين وإسرائيل، مؤكدة تضامنها مع عائلات الضحايا ومجتمعاتهم.

وقال بيان للرابطة: «الدوري الإنجليزي الممتاز يشعر بصدمة وحزن بالغ بسبب التصاعد الكارثي للأزمة في إسرائيل وغزة، ويدين بشدة الأعمال الوحشية والوحشية ضد المدنيين الأبرياء».

وأضاف البيان: «نأمل في السلام، وتعازينا القلبية مع الضحايا وعائلاتهم والمجتمعات المتأثرة».

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي ارتداء شارات سوداء على القمصان احتراماً لكافة الضحايا قائلة في بيانها: «كمظهر احترام لجميع المتأثرين، سيرتدي لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز والمدراء وحكام المباريات شرائط سوداء وسيقفون دقيقة حداد في المباريات التي ستجري من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري».

وأضاف البيان: «سيقدم الدوري أيضًا تبرعًا للصليب الأحمر البريطاني لدعم جهود المساعدة التي تساعد أولئك الذين في حاجة عاجلة».


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