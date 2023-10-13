100 لاعب في بطولة شرطة دبي لـ«شطرنج أصحاب الهمم»



نجحت بطولة شرطة دبي السادسة للشطرنج لأصحاب الهمم، والتي نظمها مجلس تمكين أصحاب الهمم ومبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي، باستقطاب 100 لاعب ولاعبة تنافسوا في البطولة خلال فعاليات معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، والذي أقيم على مدار 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، وعبر المشاركون في البطولة عن سعادتهم بما لمسوه من اهتمامٍ بتطوير خدمات شرطة دبي الموجهة لأصحاب الهمم، لتكون أكثر ذكاء ومرونة.

وقالت فاطمة بوحجير، منسق عام مبادرة الروح الإيجابية، وعضو في مجلس تمكين أصحاب الهمم، إن البطولة تقام للمرة الأولى في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، بعد تنظيمها خلال السنوات الماضية في نادي دبي للشطرنج، وتهدف إلى فتح الباب لأصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة للمشاركة في لعبة ذهنية تُنمي العقل والفكر الاستراتيجي، وتبرز قدراتهم في هذا الجانب.

وأضافت: تنظيم البطولة في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي عزز من زخم المشاركات المجتمعية والتنافسية فيها.

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