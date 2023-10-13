مشاركة مميزة لحكام «كاراتيه الإمارات» في دورة الألعاب الآسيوية بالصين



سجلت طواقم حكام «كاراتيه الإمارات»، مشاركة مميزة في دورة الألعاب الآسيوية التي اختتمت مؤخراً في الصين، والتي شارك في إدارة مباريات لعبة الكاراتيه فيها، الحكم الدولي الإماراتي جابر الزعابي، رئيس لجنة حكام اتحاد الإمارات للكاراتيه، عضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية، والحكم الدولي الاماراتية أمينة دشتي، وأشاد الاتحاد الآسيوي بأداء الزعابي ودشتي في إدارتهما للمباريات بشكل ناجح أسهم في إخراج المباريات بصورة عادلة متميزة من خلال مردود تحكيمي رفيع المستوى نال إعجاب وإشادة اللجنة المنظمة، وجميع حكام الدورة.

واختير الزعابي، نائباً لرئيس لجنة حكام الدورة، كونه من أبرز حكام آسيا والعالم، وشارك في تحكيم العديد من البطولات الدولية والقارية والإقليمية، وهو يملك سيرة ذاتية حافلة في مشواره التحكيمي، فيما أثنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي بالمستوى الذي ظهرت عليه الحكم الدولي أمينة الدشتي في تحكيم وإدارة نهائيات الدورة.

وعبر اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحاد الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن سعادته بالمستوى المشرف لحكام «كاراتيه الإمارات»، في دورة الألعاب الآسيوية، مشيراً إلى أن تألق الزعابي ودشتي لم يأتِ من فراغ، بل ناتج عن حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم الكوادر الوطنية في «كاراتيه الإمارات»، ودفعها للتألق في مختلف المحافل الرياضية الخارجية.

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