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مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي يستعرض برامجه المستقبلية

10/13/2023 12:47:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


استعرض مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي، خلال اجتماعه، برئاسة معالي محمد مبارك بن فاضل المزروعي، خطط النادي المستقبلية، وبرامجه التطويرية.

واطلع المجلس على الأجندة المعتمدة في الفترة المقبلة، وتوجه بالشكر للقيادة الرشيدة، على دعمها واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، ما كان له بالغ الأثر في الإنجازات الرياضية، التي تحققت على المستويات كافة، كما جدد شكره وتقديره لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على ثقته بإعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد، لمدة 3 سنوات، دعماً لمسيرة النادي الناجحة منذ عام 1999.

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