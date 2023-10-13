مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي يستعرض برامجه المستقبلية

(MENAFN
- Al-Bayan)
استعرض مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي، خلال اجتماعه، برئاسة معالي محمد مبارك بن فاضل المزروعي، خطط النادي المستقبلية، وبرامجه التطويرية.
واطلع المجلس على الأجندة المعتمدة في الفترة المقبلة، وتوجه بالشكر للقيادة الرشيدة، على دعمها واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، ما كان له بالغ الأثر في الإنجازات الرياضية، التي تحققت على المستويات كافة، كما جدد شكره وتقديره لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على ثقته بإعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد، لمدة 3 سنوات، دعماً لمسيرة النادي الناجحة منذ عام 1999.
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