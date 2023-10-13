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3 انتصارات لـ«الفرسان» و«العميد» و«الإمبراطور» في انطلاقة دوري السلة

10/13/2023 12:47:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تخطى فريقا شباب الأهلي والنصر حاجز الـ100 نقطة في بداية مشوارهما بدوري كرة السلة للرجال بالموسم الحالي، ونجح «فرسان دبي» حامل اللقب في الفوز على ضيفه الظفرة بنتيجة 108 ـ 52، والنصر على ضيفه الوحدة 106 ـ 77، فيما تفوق الوصل على ضيفه البطائح في مباراة ثالثة 91 ـ 78.

وجاء فوز شباب الأهلي بفضل تفوقه في الفترات الأربع 22 ـ 20، 33 ـ 12، 26 ـ 6، 27 ـ 11، في المباراة التي أدارها الدولي محيي الدين خطاب وأحمد رشدي وعلي البناي، وراقبها الدولي يعقوب غابش.

وفي صالة نادي النصر، فاز «العميد» على الوحدة 106 ـ 77، وقدم الوحدة مستوى جيداً وسجل تقدماً شرفياً في الربع الثاني 34 ـ 21، ولكن النصر استطاع بفضل خبرة لاعبيه وقيادة المدرب حسام الوكيل قلب النتيجة وبفارق كبير، حيث انتهى الربع الأول 28 ـ 14، والثالث والرابع 29 ـ 10، 28 ـ 19، لصالح النصر، أدار المباراة الدولي حسن حاجي والدولي هيثم قوجه واليوناني كوستاس، وراقبها الدولي محمد الشمري.

وفي ملعبه تمكن «الإمبراطور» من كسب الفترات الأربع أمام البطائح بالنتائج 27 ـ 18، 13 ـ 24، 22 ـ 15، 29 ـ 21، أداره طاقم دولي مكون من: سالم الزعابي والدولي محمد ريان، وحمزة عباس، وراقبها الدولي قاسم دعدوش.

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