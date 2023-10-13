3 انتصارات لـ«الفرسان» و«العميد» و«الإمبراطور» في انطلاقة دوري السلة



تخطى فريقا شباب الأهلي والنصر حاجز الـ100 نقطة في بداية مشوارهما بدوري كرة السلة للرجال بالموسم الحالي، ونجح «فرسان دبي» حامل اللقب في الفوز على ضيفه الظفرة بنتيجة 108 ـ 52، والنصر على ضيفه الوحدة 106 ـ 77، فيما تفوق الوصل على ضيفه البطائح في مباراة ثالثة 91 ـ 78.

وجاء فوز شباب الأهلي بفضل تفوقه في الفترات الأربع 22 ـ 20، 33 ـ 12، 26 ـ 6، 27 ـ 11، في المباراة التي أدارها الدولي محيي الدين خطاب وأحمد رشدي وعلي البناي، وراقبها الدولي يعقوب غابش.

وفي صالة نادي النصر، فاز «العميد» على الوحدة 106 ـ 77، وقدم الوحدة مستوى جيداً وسجل تقدماً شرفياً في الربع الثاني 34 ـ 21، ولكن النصر استطاع بفضل خبرة لاعبيه وقيادة المدرب حسام الوكيل قلب النتيجة وبفارق كبير، حيث انتهى الربع الأول 28 ـ 14، والثالث والرابع 29 ـ 10، 28 ـ 19، لصالح النصر، أدار المباراة الدولي حسن حاجي والدولي هيثم قوجه واليوناني كوستاس، وراقبها الدولي محمد الشمري.

وفي ملعبه تمكن «الإمبراطور» من كسب الفترات الأربع أمام البطائح بالنتائج 27 ـ 18، 13 ـ 24، 22 ـ 15، 29 ـ 21، أداره طاقم دولي مكون من: سالم الزعابي والدولي محمد ريان، وحمزة عباس، وراقبها الدولي قاسم دعدوش.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز