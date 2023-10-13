الشارقة ومليحة ينشدان صدارة كأس اليد من بوابة العين و«الحصن»

ينشد فريقا الشارقة ومليحة، في مواجهتهما العين ودبا الحصن، غدا، في الجولة الثانية للدور التمهيدي ببطولة كأس الإمارات لرجال اليد، لاعتلاء صدارة المجموعة الثانية.

ويحل الشارقة في الخامسة مساء الغد ضيفاً على العين، في موقعة من العيار الثقيل، في ظل لقاءات طرفيها خلال الموسم بساحات لعبة الأقوياء، ويغيب عن الشارقة مجموعة من لاعبيه لوجودهم بالمنتخب، وكان الفريق بدأ رحلة الدفاع عن اللقب بالفوز على دبا الحصن 30 - 22 في الجولة الأولى، وفي المقابل، ينشد العين الفوز الأول عقب خسارته أمام مليحة 22 - 24.

ويتطلع مليحة لمواصلة مسيرته الناجحة بتحقيق الفوز على ضيفه دبا الحصن، متطلعاً لتبوؤ الصدارة التي ينافسه عليها فريق الشارقة، ولكل منهما 3 نقاط، عقب فوزه في الجولة الأولى على العين.

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