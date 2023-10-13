«آيفون 15» ينام الليل.. أزمة جديدة تواجه أبل بعد التحديث الأخير

لم تلبث أبل أن أصلحت أزمة ارتفاع الحرارة في أجهزة آيفون 15 ، وذلك بإصدار تحديث للسوفت وير يحمل رقم IOS17.0.3، إلا وظهرت مشكلة جديدة في بعض الأجهزة، حيث أعرب بعض المستخدمين والمراجعين عن كون الجهاز أصبح «ينام الليل»، فينطفئ وحده دون تدخل.

وأرجع بعض المراجعين الأمر لوجود تضارب أو عيب في السوفتوير الجديد يؤدي لما يسمى «كراش»، حيث تتعارض بعض التطبيقات مع نظام التشغيل مما يؤدي لإغلاق الجهاز.

وظهرت العديد من الشكاوي عبر مجتمعات أبل مثل «ماك رومرز» و«9 تو 5 ماك»، إضافة إلى «ريديت»، حيث يقوم الجهاز بإعادة تشغيل نفسه ليلاً، أو في بعض الأحيان يصحون ليجدونه مطفياً، ومن وجد الجهاز قد أعاد تشغيل نفسه، يلاحظ وجود فجوة زمنية في «جراف» ساعات استخدام البطارية، مما يدل على أن الجهاز ظل لفترة مطفياً.

وحتى الآن لم تعلن أبل معرفتها بالمشكلة التي ظهرت بعد التحديث الأخير، وإن كانت الشكاوي لم تطل فقط جهاز آيفون 15، وإنما حتى بعض الأجهزة الأقدم نسبياً والتي حصلت على التحديث الأخير، واجهت نفس المشكلة، مما يدل على كون المشكلة متعلقة بالتحديث الأخير من أبل.

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