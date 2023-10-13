إسرائيل قصفت غزة بـ 4000 طن من المتفجرات منذ السبت

أعلن الجيش الإسرائيلي "الخميس" أنه قصف قطاع غزة بأربعة آلاف طن من المتفجرات منذ "السبت".

وقال الجيش في بيان "تم ضرب 6000 قنبلة على قطاع غزة وزنها الإجمالي 4000 طن" منذ السبت.

وترد إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس على التجمعات السكانية الإسرائيلية على الحدود.

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