هزة أرضية تضرب ليبيا يشعر بها سكان العاصمة طرابلس

شعر سكان العاصمة الليبية طرابلس بهزة أرضية عند الساعة 32ر3 مساء اليوم الخميس.

وأكدت مؤسسة رؤيا لعلوم الفضاء وتطبيقاته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقوع الهزة، وشعور سكان طرابلس بها، مشيرة إلى أنها في صدد البحث عن تفاصيل أكثر من خلال خرائط مراكز رصد الزلازل الدولية.

من جهتها نقلت قناة فبراير عن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء تأكيده وقوع هزة أرضية بالمنطقة الغربية.

ووفق شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، شعر السكان بالهزة في كل أرجاء طرابلس، ابتداء من منطقة سوق الجمعة إلى الشرق، وجنزور غربا، والسواني إلى الجنوب، فيما لاتزال تفاصيل الهزة وقوتها مجهولة في ظل عدم وجود تصريحات رسمية من مركز الأرصاد.

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