زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم الحكومة بـ «فشل لا يغتفر»

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الخميس الحكومة بـ"فشل لا يغتفر" لعدم منعها الهجوم الذي شنته حركة حماس السبت على إسرائيل.

وقال لبيد في خطاب متلفز "فشل يوم السبت لا يغتفر"، مؤكدا أنه لن ينضم إلى حكومة الطوارئ التي أعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وعضو المعارضة بيني غانتس الأربعاء.





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