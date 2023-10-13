«شخبوط الطبية» تفتتح قسم العلاج الإشعاعي المتطور

افتتحت مدينة الشيخ شخبوط الطبية أمس، قسم العلاج الإشعاعي لتوفير رعاية متقدمة لمرضى السرطان في دولة الإمارات والمنطقة.



والعلاج بالأشعة، والذي يُعرف أيضاً بالعلاج الإشعاعي، هو أحد خيارات علاج السرطان ويستخدم إشعاعات مكثفة ذات طاقة عالية لتدمير الحمض النووي للخلايا السرطانية.



ويعد هذا النوع من العلاج أحد أكثر أنواع علاجات السرطان شيوعاً، حيث يمكن أن يقلّص حجم الأورام وفي بعض الأحيان يقضي عليها وبالتالي فهو خيار فعال وأساسي لعلاج معظم أنواع السرطان، ويمكن استخدامه أيضاً إلى جانب أنواع أخرى من العلاجات مثل العلاج الكيميائي والعلاج المستهدف بالأدوية والعلاج الهرموني والجراحة لتحقيق أفضل النتائج والسيطرة على أعراض المرض.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف مرضى السرطان في جميع أنحاء العالم يحتاجون إلى العلاج الإشعاعي كجزء من خطتهم العلاجية في مرحلة ما من مراحل المرض. وعالمياً، هناك أكثر من 18 مليون شخص تم تشخيص إصابتهم بالسرطان، ويتسبب المرض في نحو 9.6 ملايين حالة وفاة سنوياً. وفي دولة الإمارات، يعتبر السرطان ثالث سبب رئيسي للوفاة، أما سرطان الثدي على وجه الخصوص فهو أكثر أنواع السرطان التي يتم تشخيصها في الدولة.



وأكد الدكتور دانيال تشامبرلين رئيس قسم العلاج الإشعاعي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أهمية إطلاق القسم الجديد في تعزيز مكانة المستشفى كوجهة علاجية متخصصة في رعاية الأورام.



ويتميز القسم الجديد بطاقة استيعابية تصل إلى 50 جلسة علاجية يومياً، ويمكن توفير العلاج باستخدام تقنيات مختلفة بما في ذلك العلاج الإشعاعي بشدة معدلة والعلاج بالقوس المعدل الحجم والعلاج الإشعاعي المطابق والعلاج الإشعاعي المجزأ والجراحة الإشعاعية التجسيمية وتشعيع الجسم الكامل والعلاج الإشعاعي للجهاز التنفسي.

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