60 موظفاً من شرطة دبي يغادرون لأداء العمرة

غادر 60 موظفاً من موظفي القيادة العامة لشرطة دبي من مطار دبي الدولي إلى الأراضي المقدسة ضمن رحلة العمرة التي نظمتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وذلك في إطار الحرص على تعزيز السعادة بين الموظفين.

وقال العميد الدكتور أحمد المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة: «إن هذه المبادرة تأتي في إطار الحرص على تعزيز السعادة بين الموظفين وتعزيز جودة الحياة لهم، والتي لها أثر ملموس على قيم الموظف وسلوكه في تقديم أفضل الخدمات إلى أفراد المجتمع».

وتابع العميد المنصوري: «تأتي هذه المبادرة من القيادة العامة لشرطة دبي لمكافأة موظفيها على جهودهم وتعزيز سعادتهم، عبر إتاحة الفرصة لهم لأداء هذه العبادة العظيمة».

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