«نيابة أبوظبي» تناقش سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمحامين

نظمت النيابة العامة في أبوظبي ملتقى بعنوان «تعزيز آليات العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمحامين»، والذي يهدف إلى بحث سبل تطوير الآليات والخدمات المقدمة، ومناقشة المقترحات والأفكار، التي تدعم سير العدالة، وتخدم المصلحة المشتركة، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لدائرة القضاء في أبوظبي بتقديم خدمات، وفق أرقى الممارسات الدولية.

ويأتي الملتقى الذي شارك فيه عدد من السادة المستشارين أعضاء النيابة العامة، والمحامين، في إطار حرص النيابة العامة على تطوير آليات العمل والخدمات المقدمة للمحامين، لتمكينهم من أداء مهامهم بكل سهولة ويسر.

وأكد المستشار محمد ضويهر الكثيري، المحامي العام الأول لنيابة أبوظبي، حرص دائرة القضاء، والنيابة العامة في أبوظبي، على تجويد الأداء القضائي، وتعزيز ثقة المجتمع بالمنظومة القضائية.

والتي يعتبر المحامون جزءاً منها، فهم شريك رئيسي في تحقيق العدالة، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى الخروج بتوصيات عملية ونوعية، تسهم في تسهيل الإجراءات على المحامين والمتقاضين، وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات، بما ينعكس على جودة العمل القضائي.

وأشاد المحامون خلال الملتقى بالتقدم، الذي أحرزته دائرة القضاء، والنيابة العامة في توفير بنية تحتية متقدمة وخدمات إلكترونية متطورة لإنجاز مختلف المعاملات، وتسهيل الإجراءات على المحامين والمتقاضين، حرصاً منهما على الارتقاء بالمنظومة القضائية.

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