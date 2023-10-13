مجلة «صحة دبي» تحصل على درجة علمية

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن حصول مجلتها المحكمة «مجلة دبي الطبية» على معامل التأثير لعام 2022، الأمر الذي يعكس الالتزام والجودة والأداء الاستثنائي المستمر للمجلة، وتصنيف درجتها العلمية في نشر المحتوى المحكم، لترسخ بذلك مكانتها كونها منصة قوية للباحثين والعلماء ومهنيي الرعاية الصحية في الدولة، لمشاركة أبحاثهم ونشرها في المجلة، للمساهمة في تعزيز التقدم والابتكار في هذا المجال الحيوي.

وأكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي أهمية هذا الإنجاز، الذي سيسهم بشكل فاعل في تعزيز القدرة التنافسية للمجلة كونها مرجعاً علمياً موثوقاً على مستوى المجلات العالمية، خصوصاً أن معامل التأثير العالمي يعتبر مؤشراً مهماً يقيس تأثير المجلات العلمية وأبحاثها في المجتمع العلمي، ويتم حسابه سنوياً من قبل معهد المعلومات العلمية (ISI)، تحت مظلة Clarivate Analytics، ويستند إلى عدد الاستشهادات، التي تتلقاها المقالات المنشورة في المجلة، خلال فترة زمنية محددة.



وأوضحت الدكتور وديعة محمد مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي، ورئيس تحرير مجلة دبي الطبية أن معامل التأثير للمجلات لا يتم احتسابه إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ صدورها الأول، وتسجيلها في أحد الفهارس الإلكترونية، مشيرة إلى أن مجلة دبي الطبية تم تسجيلها في الفهارس العالمية التالية (Web of Science, EMBASE, DOAJ, Google Scholar, PubMed Central)، مما ساعد في حصولها على معامل التأثير.





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