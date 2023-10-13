تخريج دفعة «قادة اليوم للغد» من طلبة كليات التقنية بالشارقة

شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس، حفل تخريج (631) خريجاً وخريجة من كليات التقنية العليا بالشارقة، دفعة «قادة اليوم للغد 2023»، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

استهل الحفل بالسلام الوطني، ألقت بعده غاية سعد الأحبابي، الفتاة الخضراء وسفيرة البيئة والمناخ، كلمة ترحيبية أشارت فيها إلى دور الشباب في صنع المستقبل، وأهمية الاستفادة من الفرص التحفيزية التي تتيحها دولة الإمارات لشبابها لصناعة المستقبل والالتزام بالتنمية والاستدامة.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان «نحن من نصنع المستقبل»، جسّد طرق ووسائل إعداد الكليات لخريجيها كقادة للغد في تخصصاتهم المختلفة وتأهيلهم بالمهارات ليكونوا الخيار الأول لسوق العمل.

وألقى بعدها الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، كلمة رفع فيها باسم مجلس الأمناء أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الحكيمة في دولة الإمارات لدعمها اللامحدود للتعليم العالي ولكليات التقنية العليا؛ ما مكّنها من مواصلة مسيرتها بنجاح وتفوق.

وأشار العيان إلى أن الإنسان يبقى المحور والرهان للوطن لتحقيق التقدم وبناء مستقبل مستدام، وأن الفكر الأصيل والمتقدم لقيادتنا الرشيدة منذ التأسيس هو ما دفع إنسان الإمارات للانطلاق بثقة وتحدٍّ ليخوض التحديات ويحقق الإنجازات، لافتاً إلى أن كليات التقنية العليا تفخر كل عام بتخريج دفعة جديدة من أبناء وبنات الإمارات الذين يتم إعدادهم وفق رؤى وطموحات القيادة، ليكونوا قادة اليوم للغد ويسهموا في بناء المستقبل المستدام.



وأكد مدير مجمع كليات التقنية العليا في كلمته التزام الكليات بالتطوير وفق متطلبات كل مرحلة، لتأكيد ريادتها في التعليم التطبيقي والوصول لمخرجات تلبي الطموحات الوطنية، وتواكب متغيرات سوق العمل؛ لذلك كانت استراتيجية «نحن من نصنع المستقبل 2023-2028»، التي تعتمد ركيزتي الشمولية والتكاملية، بما يتيح للكليات إعداد كوادر المستقبل من حملة البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، في ظل شراكة مهنية مع قطاعات العمل العامة والخاصة؛ ما يدعم تعزيز فرص توظيف الخريجين ويجعل منهم الخيار الأول لسوق العمل.

تقدير

وقدّم الدكتور العيان في ختام كلمته شكره وتقديره إلى أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية بالكليات على جهودهم الكبيرة في إعداد الطلبة، مهنئاً الخريجين والخريجات على النجاح والتفوق، متمنياً لهم نجاحاً مستمراً في حياتهم المستقبلية.

وألقى كل من الخريج عبدالعزيز بن درويش، والخريجة مريم طارق الهرمودي كلمة الخريجين، قدما فيها الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة على ثقتها ودعمها المستمر لأبنائها؛ ما قادهم للنجاح والتفوق، كما قدما الشكر والتقدير إنابة عن زملائهما الخريجين والخريجات إلى كل من ساندهم في مسيرتهم التعليمية من آباء وأمهات وأساتذة وإداريين، مؤكدين فرحتهم جميعاً بالتخرج وتكليل جهودهم بالنجاح، وأنهم سينطلقون إلى سوق العمل وكلهم حماسة للعمل والإنجاز وخدمة الوطن.

وقام الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي بتقديم وشاح الفخر إلى كل من: والد الخريج عبدالعزيز بن درويش، الأول على مستوى الطلاب، ووالدة الخريجة مريم طارق الهرمودي، الأولى على مستوى الطالبات، تكريماً وعرفاناً بدور الآباء والأمهات في رعاية الأبناء ونجاحهم في دراستهم، وحثّهم على التفوق وتخرجهم بامتياز.

انطلقت بعدها مراسم التخريج، حيث قام رئيس مكتب سمو الحاكم بتكريم الخريجين والخريجات بتسليمهم شهادات التخرج، منهم (205) خريجين، و(426) خريجة، من تخصصات الهندسة والعلوم الصحية، وعلوم الكمبيوتر والمعلومات، وإدارة الأعمال، والإعلام التطبيقي والتربية، مهنئاً إياهم بالتخرج، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، ثم التقط معهم الصور التذكارية.

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