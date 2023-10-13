مدير عام وكالة أنباء الإمارات يؤكد أهمية دور الإعلام في دعم «الحزام والطريق»

أكد محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» أهمية الأدوار التي يمكن للإعلام أن يؤديها في نهضة الأمم وتطورها ونشر قيم التسامح والتعايش بين شعوبها ليعم الأمن والاستقرار أرجاء العالم.

منوهاً في هذا الصدد إلى التعاون الإعلامي الذي رسخته اتفاقيات التعاون التي أبرمتها وكالة أنباء الإمارات «وام» مع طيف واسع من المؤسسات الإعلامية الصينية وعلى الصعيد العالمي، وهو ما يصب في صالح دعم «مبادرة الحزام والطريق»، التي أطلقت في 2013.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ضمن مشاركته في أعمال «المنتدى العالمي الحادي عشر لوسائط الفيديو» الذي نظمته «مجموعة الصين للإعلام» في العاصمة بكين تحت عنوان «رؤية مشتركة لمستقبل أفضل» بحضور شن هاي شيونغ نائب رئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني رئيس مجموعة الصين للإعلام ورئيس تحريرها وسون يي، نائب رئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وغريغوار جاكا الرئيس التنفيذي للاتحاد الأفريقي للإذاعة والتلفزيون وأحمد نديم الأمين العام لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ إلى جانب عدد من الشخصيات الإعلامية البارزة حول العالم.

وتطرق في كلمته إلى الدور المهم لـ«مبادرة الحزام والطريق» في دعم التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول وتحقيق النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم عامة ومنطقة الشرق الأوسط خاصة.

وأكد شن هاي شيونغ نائب رئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني رئيس مجموعة الصين للإعلام ورئيس تحريرها، أن مبادرة «الحزام والطريق» أصبحت واقعاً معاشاً بفضل جهود جميع البلدان المشاركة على مدى العقد الماضي، منوهاً إلى المساهمة الإيجابية لمجموعة الصين للإعلام في بناء «الحزام والطريق» من خلال استخدام الصور والمحتوى المبتكر والإعلامي لسرد قصص الصين في العصر الجديد ومشاركة قصص «الحزام والطريق» الدولية.

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