«أوقاف دبي» تدعم «دبي للتوحد» بثلاث غرف صفية

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي عن إسهامها بمبلغ 500 ألف درهم دعماً لمشروع افتتاح ثلاث غرف صفية تابعة للبرنامج المدرسي المتقدم لدى مركز دبي للتوحد، والذي سيسهم في استيعاب 18 طالباً وطالبة من ذوي التوحد، حيث جاء هذا الإعلان خلال زيارة وفد المؤسسة لجناح المركز في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي».



وأكد علي محمد المطوع، الأمين العام للمؤسسة الأوقاف، أن دعم أصحاب الهمم وأسرهم يأتي في صميم أولويات خطط واستراتيجيات المؤسسة، وفق رؤية القيادة الرشيدة في ابتكار الخدمات التي تحقق لهم جودة الحياة، والوصول إلى الدمج المجتمعي وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة، ودعم الأفراد والأسر وتمكينهم للقيام بأدوارهم.

وقال المطوع إن «أوقاف دبي» حريصة على الإسهام في تمكين فئة ذوي اضطراب التوحد عبر تقديم الدعم اللازم لكل المؤسسات والمراكز التي توفر الرعاية والاهتمام والبيئة التعليمية المناسبة، لافتاً إلى ضرورة تكاتف تلك الجهود في سبيل تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وضمان حصول هذه الفئة على الفرص المواتية لإثبات قدراتهم وإطلاق مواهبهم وتمكينهم من القيام بدورهم الفاعل في المجتمع.

من جانبه، أكد محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته، أن المركز يسعى إلى تحقيق الريادة في تذليل العقبات أمام فئة ذوي اضطراب التوحد وأسرهم في إطار السياسة الوطنية لذوي التوحد، وبما ينسجم مع أهداف المرسوم رقم (26) لسنة 2021 الصادر بشأن تحديد اختصاصات ومهام مركز دبي للتوحد المنوطة به.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز