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الرئيس الفرنسي السابق يزور مدارس الإمارات الوطنية

10/13/2023 12:47:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قام فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي السابق، بزيارة مدارس الإمارات الوطنية في أبوظبي، واطلع والوفد المرافق على سير العمل بمجمع المدارس في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الكونجرس الدولي للأرشيف.

كما اطلع الرئيس الفرنسي السابق، والوفد المرافق على البرامج التعليمية المبتكرة والأنشطة اللاصفية، التي تقدمها المدارس في سبيل الارتقاء بطلابها، وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل.

وكان في استقبال الرئيس الفرنسي السابق الدكتور عبدالله مغربي عضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية لمدارس الإمارات الوطنية، والمدير العام الدكتور شاون ديلي، ونواب المدير العام أحمد البستكي، والمهندس محمد المعيني، وذلك بحضور الدكتور عبدالله الريسي المستشار الثقافي في ديوان الرئاسة، ورئيس اللجنة المنظمة لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف- أبوظبي 2023، وعبدالله ماجد آل علي المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية.

وزار الرئيس الفرنسي السابق، والوفد المرافق له مبنى مراكز التميز للتدريب التقني والمهني في مدارس الإمارات الوطنية بمجمع مدينة محمد بن زايد، التي تم إنشاؤها بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحقيقاً لرؤية ورسالة مدارس الإمارات الوطنية بإعداد قادة المستقبل، من خلال الابتكار في مجال التعليم.

والاعتزاز بالتراث الثقافي ورفد طلابها ببرامج تعليمية تنمي شخصيتهم، وتعدهم ليكونوا قادة المستقبل، وأفراداً فاعلين في المجتمع، وبهدف تعزيز فرص التعليم التقني والمهني للطلبة، ودمج هذه الفرص، ضمن مسار التعليم المدرسي، وصقل مهارات الطلبة، واكتشاف مواهبهم وتنميتها، وتهيئة الأجيال الصاعدة بشكل أفضل لسوق العمل، وتزويدهم بالمهارات القيادية، والتقنية الضرورية.

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