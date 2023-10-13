اتحاد الإمارات للفروسية والسباق يعتمد خطة تطوير شاملة لمنتخب الترويض



أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن خطة لتطوير منتخب الترويض، ودعم تواجده في البطولات المحلية والخارجية المقبلة، لاسيما بعد مشاركته الناجحة في دورة الألعاب الآسيوية أخيراً في الصين.

وأكد حسام زميت رئيس قسم الحواجز والترويض، حرص اتحاد الإمارات للفروسية والسباق برئاسة سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي على توفير جميع متطلبات التفوق والتنافسية لمنتخب الترويض، وتوفير أفضل الظروف التي تقوده للتطور، والمشاركة في البطولات المختلفة.

وقال : " هناك تزايد في أعداد الفرسان والفارسات بصفوف منتخب الترويض، ومشاركاتهم المحلية مستمرة مع إسطبلاتهم للحفاظ على أعلى درجات الجاهزية، ومن ثم الانضمام إلى صفوف المنتخب في الفعاليات التنافسية بإشراف الأجهزة الفنية المختصة".

وأشار إلى أن المشاركة الأخيرة للمنتخب في آسياد الصين كانت لها الأثر الكبير في منح هذا المنتخب الزخم الكبير والاهتمام الواضح من الفرسان والفارسات، ما يعزز أهمية المرحلة المقبلة لدعمه بالعناصر الجيدة، وخوض المنافسات المختلفة، بطموحات تحقيق النتائج الإيجابية، خاصة أن اتحاد الفروسية حرص على تجهيزه وإعداده على مدى السنوات الماضية، ويضم في صفوفه مجموعة متميزة من الفرسان.

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