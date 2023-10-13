Friday, 13 October 2023 10:36 GMT

اتحاد الإمارات للفروسية والسباق يعتمد خطة تطوير شاملة لمنتخب الترويض

10/13/2023 12:47:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن خطة لتطوير منتخب الترويض، ودعم تواجده في البطولات المحلية والخارجية المقبلة، لاسيما بعد مشاركته الناجحة في دورة الألعاب الآسيوية أخيراً في الصين.

وأكد حسام زميت رئيس قسم الحواجز والترويض، حرص اتحاد الإمارات للفروسية والسباق برئاسة سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي على توفير جميع متطلبات التفوق والتنافسية لمنتخب الترويض، وتوفير أفضل الظروف التي تقوده للتطور، والمشاركة في البطولات المختلفة.

وقال : " هناك تزايد في أعداد الفرسان والفارسات بصفوف منتخب الترويض، ومشاركاتهم المحلية مستمرة مع إسطبلاتهم للحفاظ على أعلى درجات الجاهزية، ومن ثم الانضمام إلى صفوف المنتخب في الفعاليات التنافسية بإشراف الأجهزة الفنية المختصة".

وأشار إلى أن المشاركة الأخيرة للمنتخب في آسياد الصين كانت لها الأثر الكبير في منح هذا المنتخب الزخم الكبير والاهتمام الواضح من الفرسان والفارسات، ما يعزز أهمية المرحلة المقبلة لدعمه بالعناصر الجيدة، وخوض المنافسات المختلفة، بطموحات تحقيق النتائج الإيجابية، خاصة أن اتحاد الفروسية حرص على تجهيزه وإعداده على مدى السنوات الماضية، ويضم في صفوفه مجموعة متميزة من الفرسان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN13102023000110011019ID1107235554

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث