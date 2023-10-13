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عبدالله بن زايد يلتقي سفير قطر لدى الإمارات

10/13/2023 12:47:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية سعادة الدكتور سلطان المنصوري سفير دولة قطر لدى الدولة.

وأعرب سموه .. خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي .. عن تمنياته للسفير القطري التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات ودولة قطر الشقيقة.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع قطر في المجالات كافة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه أكد سعادة الدكتور سلطان المنصوري على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة.


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