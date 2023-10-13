طالبات جامعة زايد يطلعن على سير العمل بمركز الأخبار وصحيفة «البيان»

زار عدد من طالبات كلية الاتصال وعلوم الإعلام بجامعة زايد فرع دبي، ظهر أمس مركز الأخبار وصحيفة «البيان» بدبي للإعلام، وذلك ضمن خطة الجامعة وسياستها الشاملة القائمة على تفاعلها مع الميادين المختلفة، خصوصاً الصحافية والثقافية والعلمية، بغية الربط بين المحيط الأكاديمي ومجتمع الفعاليات والأعمال، إلى جانب وصل الفكر الاستراتيجي بالواقع الإعلامي والعملي.

واطلعت الطالبات على آلية عمل الصحيفة من خلال شرح وافٍ قدمه مسؤولو الأقسام، في المركز والصحيفة، تعرفن من خلاله على ملامح مهمة لقطاع الإعلام في دبي، وكيفية الأداء ومراحل إعداد الأخبار الصحافية، كما أجاب المسؤولون عن جميع تساؤلات الطالبات.



كما قدموا لهن النصائح المهنية التي يجب عليهن الاهتمام بها، وفي مقدمتها مراعاة الاهتمام بالتدريب المستمر، وتطوير القدرات الاحترافية الذاتية، والعمل على اكتساب خبرات عملية حتى قبل مرحلة التخرج، والاهتمام بصورة كبيرة بصقل المعارف عبر القراءة والاطلاع، والمتابعة المستمرة للمستجدات والمتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، والعناية بأعلى مستويات الجودة، وامتلاك المعرفة بأحدث التقنيات المستخدمة في المجال الإعلامي، والقدرة على توظيفها بالأسلوب الصحيح في المجال العملي.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة آمنة بلهون أستاذ مساعد في كلية الاتصال وعلوم الإعلام بجامعة زايد، أن الزيارة تأتي بهدف إطلاع الطلبة على واقع بيئة الممارسة المهنية الإعلامية، وسير العمل الصحافي، والتواصل مع صناع الإعلام ورواده في الدولة، وفتح قنوات تواصل فعّالة مع هذه المؤسسات لإفادة طلبة الإعلام بالجامعة، وهي إحدى الوسائل لتأهيل الطلبة للحياة العملية بعد التخرج.

وأبدت الطالبات تقديرهن لما شاهدنه واستمعن إليه من معلومات قيّمة أثناء زيارة مقر الصحيفة ومركز الأخبار، معربات عن سعادتهن بهذه الزيارة، وأكدن تقديرهن للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة ضمن مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الإعلام.

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