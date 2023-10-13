المنتخب المصري يهزم نظيره الزامبي ودياً بهدف حمدي فتحي

فاز المنتخب المصري على نظيره الزامبي بهدف دون رد سجله اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة 92 بضربة رأسية رائعة، وذلك في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن استعداداتهما لتصفيات كأس العالم وأمم أفريقيا، وسيلتقي المنتخب المصري نظيره منتخب الجزائر 16 أكتوبر الجاري في تجربته الودية الثانية خلال المعسكر الإعدادي بمدينة العين.

قدم المنتخبان شوطاً أول تكتيكياً غلب عليه التحفظ والحذر من الجانبين، وباستثناء بعض الاجتهادات الفردية المتفرقة هنا وهناك لم يشهد هذا الشوط أحداثاً تذكر، لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني بدا المنتخب المصري أفضل حالاً من الناحية الهجومية؛ إذ تعددت محاولاته من الأطراف وبالعمق، ونابت العارضة عن المنتخب الزامبي في التصدي لرأسية تريزيجيه في حدود الدقيقة 58، وظهر نجم ليفربول محمد صلاح بصورة أفضل مما كان عليها في الشوط الأول، وأضاع أكثر من فرصة مضمونة، وبالمقابل تراجع المنتخب الزامبي مجبراً أمام ضغط المنتخب المصري، واعتمد على الهجمات من دون خطورة تذكر.

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