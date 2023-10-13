المنتخب المصري يهزم نظيره الزامبي ودياً بهدف حمدي فتحي

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز المنتخب المصري على نظيره الزامبي بهدف دون رد سجله اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة 92 بضربة رأسية رائعة، وذلك في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن استعداداتهما لتصفيات كأس العالم وأمم أفريقيا، وسيلتقي المنتخب المصري نظيره منتخب الجزائر 16 أكتوبر الجاري في تجربته الودية الثانية خلال المعسكر الإعدادي بمدينة العين.
قدم المنتخبان شوطاً أول تكتيكياً غلب عليه التحفظ والحذر من الجانبين، وباستثناء بعض الاجتهادات الفردية المتفرقة هنا وهناك لم يشهد هذا الشوط أحداثاً تذكر، لينتهي بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني بدا المنتخب المصري أفضل حالاً من الناحية الهجومية؛ إذ تعددت محاولاته من الأطراف وبالعمق، ونابت العارضة عن المنتخب الزامبي في التصدي لرأسية تريزيجيه في حدود الدقيقة 58، وظهر نجم ليفربول محمد صلاح بصورة أفضل مما كان عليها في الشوط الأول، وأضاع أكثر من فرصة مضمونة، وبالمقابل تراجع المنتخب الزامبي مجبراً أمام ضغط المنتخب المصري، واعتمد على الهجمات من دون خطورة تذكر.
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