1.4مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 342 مبايعة بقيمة 1.02 مليار درهم منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 461.23 مليون درهم و307 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 560.46 مليون درهم.





وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 118.89 مليون درهم في منطقة القوز الصناعية الثانية تليها مبايعة بقيمة 65.92 مليون درهم في منطقة القوز الثانية تليها مبايعة بقيمة 64.5 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.



وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 8.26 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 10.93 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 12.25 مليون درهم.



وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 21.5 مليون درهم بمنطقة زعبيل الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 10.65 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 38.48 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 49.66 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 47.62 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 410.77 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 122.68 مليون درهم و100 رهن فلل وشقق بقيمة 288.09 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الحبية الثانية بقيمة 105.25 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 71.17 مليون درهم.



أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 31.35 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 5.64 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 4.19 مليون درهم.







