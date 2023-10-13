النفط يرتفع مع صعود الأسهم العالمية وتوقعات وكالة الطاقة تزيد المخاوف



ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة اليوم الخميس مدفوعة بتوقعات وصول أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى ذروتها، لكن توقعات وكالة الطاقة الدولية بضعف نمو الطلب العام المقبل وارتفاع المخزونات الأمريكية حدا من المكاسب.



وبحلول الساعة 1323 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.55 دولار بما يعادل 1.8 بالمئة إلى 87.37 دولاراً للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار، أو 1.7 بالمئة إلى 84.90 دولاراً للبرميل.

وارتفعت الأسهم العالمية فيما ظل الدولار وأسعار الفائدة على سندات دون تغير قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة ومحضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي التي ستزيد النقاش حيال الاتجاه الذي ستتخذه أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات اليوم الخميس أيضا أن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ، ما يزيد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيثبت أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مقابلة مع التلفزيون الروسي إن من الضروري الاستباق في إحلال الاستقرار في سوق النفط التي تأثرت مؤخرا بمخاوف إزاء حرب إسرائيل وحماس التي من شأنها تعطيل الإمدادات من الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، خفضت وكالة الطاقة الدولية من توقعاتها لنمو حجم الطلب على النفط في 2024، مشيرة إلى أن تردي الظروف الاقتصادية العالمية والمضي قدما في سبل كفاءة الطاقة سيلقيان بظلالهما على الاستهلاك.

وتتوقع الوكالة الآن في 2024 أن يبلغ نمو الطلب 880 ألف برميل يوميا، مقارنة بتوقعاتها السابقة عند مليون برميل يوميا.

وعدّلت البيانات الأمريكية التي أظهرت وجود مخزون كبير من النفط الخام والبنزين من الموقف.

وتترقب الأسواق مزيدا من الأدلة على بيانات المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي من المقرر أن تصدر بيانات في وقت لاحق اليوم في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.