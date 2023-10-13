Friday, 13 October 2023 10:36 GMT

«بريسايت» تؤسس مشروعاً لتسريع التحول الرقمي في كازاخستان

10/13/2023 12:47:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة «بريسايت» المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة والمدعّمة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة والتابعة لشركة «جي 42» ومقرها أبوظبي، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع صندوق الرعاية الوطنية الكازاخستاني «سامروك-كازينا»، بهدف تأسيس مشروع مشترك لتسريع التحول الرقمي في البلاد.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون «بريسايت» مع صندوق الرعاية الوطنية «سامروك-كازينا» على مشروع مشترك يهدف إلى تسريع التحول الرقمي من خلال الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المُقدمة من شركة «بريسايت».

حضر توقيع الاتفاقية قاسم جومارت توكاييف، رئيس كازاخستان، وبجدات موسين، وزير التنمية الرقمية في كازاخستان، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»، ونورلان تشاكوبوف، الرئيس التنفيذي لصندوق الرعاية الوطنية الكازاخستاني «سامروك-كازينا».

وتستهدف الاتفاقية تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليص خسائر الإنتاج، فضلًا عن تطوير الكفاءات واليد العاملة البشرية عبر شركات «سامروك-كازينا» وقطاعات رئيسية أخرى في كازاخستان، بما يشمل الطاقة والاتصالات والنقل والحكومة والخدمات العامة، ما يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء.

وقال نولان تشاكوبوف، الرئيس التنفيذي لصندوق الرعاية الوطنية الكازاخستاني: يُعتبر التحول الرقمي أولوية أساسية بصفتنا مديرًا استراتيجيًا لأصول البلاد. ونتطلع إلى التعاون مع شركة «بريسايت» لتعزيز الشراكة بين بلدينا وللمساهمة في إنشاء مجتمع رقمي واحد.

من جانبه، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»: فخورون بتوحيد جهودنا مع صندوق الرعاية الوطنية الكازاخستاني «سامروك-كازينا» تحت هذه المبادرة التي أقرها الرئيس في كازاخستان، حيث توفر لنا هذه الشراكة فرصة مميزة للمساهمة بخبراتنا في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، ليس فقط لتسريع التحول الرقمي، ولكن لتعزيز الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لشعب كازاخستان أيضاً.

MENAFN13102023000110011019ID1107235547

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث