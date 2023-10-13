«بريسايت» تؤسس مشروعاً لتسريع التحول الرقمي في كازاخستان

أعلنت شركة «بريسايت» المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة والمدعّمة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة والتابعة لشركة «جي 42» ومقرها أبوظبي، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع صندوق الرعاية الوطنية الكازاخستاني «سامروك-كازينا»، بهدف تأسيس مشروع مشترك لتسريع التحول الرقمي في البلاد.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون «بريسايت» مع صندوق الرعاية الوطنية «سامروك-كازينا» على مشروع مشترك يهدف إلى تسريع التحول الرقمي من خلال الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المُقدمة من شركة «بريسايت».

حضر توقيع الاتفاقية قاسم جومارت توكاييف، رئيس كازاخستان، وبجدات موسين، وزير التنمية الرقمية في كازاخستان، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»، ونورلان تشاكوبوف، الرئيس التنفيذي لصندوق الرعاية الوطنية الكازاخستاني «سامروك-كازينا».

وتستهدف الاتفاقية تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليص خسائر الإنتاج، فضلًا عن تطوير الكفاءات واليد العاملة البشرية عبر شركات «سامروك-كازينا» وقطاعات رئيسية أخرى في كازاخستان، بما يشمل الطاقة والاتصالات والنقل والحكومة والخدمات العامة، ما يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء.

وقال نولان تشاكوبوف، الرئيس التنفيذي لصندوق الرعاية الوطنية الكازاخستاني: يُعتبر التحول الرقمي أولوية أساسية بصفتنا مديرًا استراتيجيًا لأصول البلاد. ونتطلع إلى التعاون مع شركة «بريسايت» لتعزيز الشراكة بين بلدينا وللمساهمة في إنشاء مجتمع رقمي واحد.

من جانبه، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»: فخورون بتوحيد جهودنا مع صندوق الرعاية الوطنية الكازاخستاني «سامروك-كازينا» تحت هذه المبادرة التي أقرها الرئيس في كازاخستان، حيث توفر لنا هذه الشراكة فرصة مميزة للمساهمة بخبراتنا في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، ليس فقط لتسريع التحول الرقمي، ولكن لتعزيز الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لشعب كازاخستان أيضاً.