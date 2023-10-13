المعرض الوطني للتوظيف ينطلق 17 أكتوبر في إكسبو الشارقة

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق فعاليات النسخة الـ25 من المعرض الوطني للتوظيف، أحد أهم الأحداث المتخصصة بالتوظيف على مستوى الدولة والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري.

ويشهد الحدث مشاركة كبيرة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تسعى لاستقطاب الشباب الإماراتي الطموح للعمل في دوائرها ومن ضمنها، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والقيادة العامة للقوات المسلحة، ودائرة الموارد البشرية بالشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ودائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، وهيئة الشارقة للكتاب، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وجمعية الشارقة التعاونية، والعديد من الجهات الحكومية، والتي ستستقبل طلبات الباحثين عن عمل والراغبين بالانخراط بقطاعات الأعمال المختلفة في الدولة وبما يناسب مؤهلاتهم العلمية والعملية.

ويُوفر المعرض العديد من فرص العمل الواعدة في القطاع الخاص والمؤسسات المصرفية والمالية، لا سيما في ظل المشاركة الواسعة لنخبة من أهم المؤسسات والشركات الخاصة الرائدة في الدولة والبنوك من أبرزها مصرف الشارقة الإسلامي، بالإضافة إلى شركات التأمين والتوظيف والاستشارات والتي ستعرض العديد من فرص العمل، إلى جانب أفضل برامج التدريب للخريجين الإماراتيين التي تساعدهم على تحديد فرص العمل المناسبة لهم وتسهل توظيفهم وتدريبهم ونموهم الوظيفي.

وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن تنظيم النسخة الـ25 من المعرض الوطني للتوظيف، تعكس جهود الغرفة وإكسبو الشارقة المستدامة بالعمل وفق توجيهات ورؤية القيادة الحكيمة في بناء وتنمية الكوادر المواطنة وتسخير كل الإمكانيات والجهود لدعم الموارد البشرية الوطنية وتمكينها للعمل في مختلف القطاعات، مؤكداً دور المعرض وأهمية أبعاده التنموية في تعزيز مبادرات التوطين وتوفير فرص العمل للشباب الإماراتي، إلى جانب رفد المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بكوادر مواطنة متميزة ومؤهلة لخدمة الدولة والانخراط في مسيرة التنمية المستدامة، ولا سيما في ظل أهمية الحدث ونجاحه على مدى عقدين في توفير الفرص الوظيفية للآلاف من الخريجين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى دور الحدث في دعم جهود الدولة على صعيد التوطين في القطاع الخاص ولا سيما أن الحدث يقدم العديد من فرص العمل الواعدة للمواطنين في مختلف القطاعات من أبرزها الاتصالات والطيران والقطاع المصرفي والمالي.

من جانبه، قال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن المعرض يشهد هذا العام مشاركات نوعية جديدة من قبل الجهات الحكومية والخاصة، وهو ما يؤكد سمعة الحدث ودوره المهم في توفير بيئة عمل جاذبة للموارد البشرية المواطنة وتوطين قطاعات العمل المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز جسور التواصل بين القطاعات الحكومية والخاصة والفئة الشبابية الطامحة للعمل واكتساب الخبرة والمعرفة والاستفادة من فرص التطوير والتأهيل التي ستتاح خلال المعرض، مشيراً إلى أن هذه المشاركة الواسعة تعزز من قدرة الحدث على عرض وتوفير العديد من الوظائف النوعية وفي مختلف التخصصات.