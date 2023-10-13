طلبات إعانة البطالة الأمريكية لا تزال في انخفاض قياسي عند 209 آلاف طلب

لم يتغير عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وظل عند مستويات منخفضة تاريخياً، في دلالة أخرى على أن سوق العمل الأمريكية لا تزال قوية في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، يوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة ظلت عند 209 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر.

وانخفض المتوسط المتحرك لإعانات البطالة على مدار أربعة أسابيع، والذي يستبعد التقلبات من أسبوع لآخر، بمقدار 3000 إلى 206250 طلباً.

وتواصل هذه الإحصاءات، التي تشير إلى تسريح العمال، إظهار أن العمال الأمريكيين يتمتعون بأمان وظيفي غير عادي.

عندما بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع سعر الفائدة الرئيسي العام الماضي لكبح جماح أسعار المستهلكين المرتفعة، توقع العديد من الاقتصاديين أن تغرق الولايات المتحدة في حالة من الركود.

غير أن الاقتصاد وسوق العمل ظلا قويين، بينما أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض التضخم بشكل مطرد من أعلى مستوياته خلال أربعة عقود التي بلغها في عام 2022.

ويؤدي الجمع بين تخفيف الضغوط التضخمية والتوظيف السليم إلى انتعاش الآمال في أن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من الالتزام بما تسمى سياسة «الهبوط الناعم»، بمعنى التغلب على التضخم دون التسبب في انكماش اقتصادي.

وإجمالا، حصل 1.7 مليون شخص على إعانات البطالة بالولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر، بزيادة قدرها 30 ألفاً مقارنة بالأسبوع السابق.