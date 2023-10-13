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1.6 مليار درهم حجم التصرفات العقارية بعجمان في سبتمبر

10/13/2023 12:47:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت دائرة الأراضي و التنظيم العقاري في عجمان، تسجيل 1055 تصرفاً عقارياً خلال شهر سبتمبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 60% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.

تجاوز حجم التداول 983 مليون درهم من إجمالي 834 عملية تداول وشهدت منطقة «الزاهية» أعلى قيمة مبايعة بـ 79.5 مليون درهم. وأكد المهندس عمر المهيري مدير عام الدائرة، أن النتائج القياسية التي يحققها القطاع العقاري تبرز قوة الأداء الاقتصادي في الإمارة، وتعكس الثقة التي تتمتع بها عجمان لدى المستثمرين بفضل البيئة الداعمة للأعمال والتطور المستمر للبنية التحتية، وهو ما يعزز مكانتها وجهة رئيسية للمستثمرين في ظل البيئة الداعمة للأعمال والقوانين المشجعة والمحفزة للاستثمار.

وأظهر التقرير العقاري الشهري للدائرة إلى أنه في سبتمبر وحده تم تسجيل 138 عملية رهن بقيمة إجمالية فاقت 444 مليون درهم. وجاءت أعلى قيمة رهن بـ 95.4 مليون درهم في منطقة «العالية» وحل حي «الزاهية» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الياسمين» و«الحليو 2» على التوالي، فيما تصدر مشروع «أبراج المدينة» قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «مدينة الإمارات» و«عجمان ون».


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