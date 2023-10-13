«لومبارد أودييه» يؤكد مكانة دبي كمركز للاستثمارات العالمية

استضاف بنك «لومبارد أودييه» السويسري فعاليات «يوم الاستثمار» الأول له في دبي. جمع الحدث خبراء ماليين وقادة القطاع بهدف استكشاف أبرز التداخلات الحاسمة بين الاستدامة والتحول الاقتصادي. وقدم الحدث رؤى عميقة حول مكانة دبي المهمة كمركز للاستثمارات والابتكار على الساحة الاقتصادية العالمية.

وتتزامن فعاليات «يوم الاستثمار» مع ذكرى مرور 50 عاماً على وجود «لومبارد أودييه» في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل خطوة كبيرة ضمن خططها لتوسيع حضورها في المنطقة. وقد شهد الحدث مشاركة العديد من الشخصيات والضيوف البارزين، من بينهم ساهية أحمد، الرئيس التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوكمة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وديبا راجا كاربون، نائب رئيس هيئة تنظيم الأصول الرقمية بدبي.

وشهد «يوم الاستثمار» مناقشات وحوارات، استعرضت العديد من وجهات نظر الفريدة، حول كيفية قيام المستثمرين بالاستفادة من فرص التحول البيئي والتعامل بحنكة مع الشكوك المتعلقة بالتطورات الجيوسياسية وتغير المناخ والتقدم التقني.

وقال سامي شار، كبير الاقتصاديين في «لومبارد أودييه»: على الرغم من التحديات التي نراها اليوم، إلا أننا قمنا في 2023، بتحديد الفرص المثمرة التي تقدمها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشير مؤشرات المشهد المتطور لقطاع النفط، إلى جانب تعديلات السياسة النقدية، إلى انتعاش محتمل في العام 2024.

وستستمر الفوائض المالية القوية والاحتياطيات الوفيرة لدول المنطقة في تعزيز الاستقرار ودعم الاستثمار بوجه عام. كما ستحقق دول مجلس التعاون الخليجي تقدمها من خلال دفع عجلة الابتكار والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط.

وقال الدكتور مايكل أوربان، كبير استراتيجيي الاستدامة في لومبارد أودييه: بينما يشهد العالم تحولات اقتصادية سريعة نحو الاستدامة، تتسلط الأضواء بقوة على دبي خلال الفترة المقبلة، حيث تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 28»، حيث لم تعد الاستدامة خياراً من خيارات الرفاهية، بل أصبحت قناعة استثمارية وضرورة أساسية. وتعد اليوم قوة دافعة لصياغة شكل الاقتصادات العالمية.

ومع اقترابنا من موعد انعقاد مؤتمر المناخ، فإن دمج الأهداف المناخية مع ضرورات الأمن الغذائي والطاقة، يمثل مشهداً مقنعاً مليئاً بالفرص والمخاطر بالنسبة للأسواق المالية. ومن هنا نعتقد أن مستقبل الاستثمار يكمن في التوافق مع مبادئ ومعايير الاستدامة.



