ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول يوجه ضربة للمطورين العقاريين في هونغ كونغ

خسرت أكبر شركات التطوير العقاري في هونغ كونغ خُمس قيمتها السوقية هذا العام، حيث يجبرها الربط بالدولار على مجاراة نهج الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، المتمثل في شعار «الارتفاع لفترة أطول».

وكانت أسهم أكبر خمس شركات للتشييد في هونغ كونغ، والتي تعد مركز مالياً حيوياً في آسيا، قد ارتفعت في شهري ديسمبر ويناير الماضيين، مع ارتفاع أسعار المنازل المحلية، ورهان المستثمرين العالميين على انتعاش النمو الصيني بقوة، غير أن زيادة أسعار الفائدة التي أقرتها السلطات النقدية في هونغ كونغ لتتماشى مع أسعار الاحتياطي الفيدرالي، في ظل ضرورة الحفاظ على ربط المدينة بالدولار الأمريكي، كانت سبباً في انتكاس الاقتصاد المحلي من التعافي الهزيل الذي حققه.

والشركات الخمس التي تكبدت خسائر بقيمة 20 مليار دولار من قيمتها السوقية، تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في هونغ كونغ، وهي: شركة صن هونغ كاي العقارية، وسي كيه أسيت هولدنغز، وهيندرسون لاند ديفيلوبمنت، وسينو لاند، وهانغ لونغ العقارية.

وقد صرح كارل تشوي رئيس أبحاث عقارات الصين الكبرى في بنك أمريكا، بأن أسعار الفائدة تبقى هي العامل الرئيس الأول، وشدد على أن مبدأ «الارتفاع لفترة أطول» يفرض ضغوطه على أسعار الأسهم، وذلك في إشارة إلى التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتباطأ في اتخاذ الإجراءات التخفيفية، بعد أن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة. ومن الواضح أن التباطؤ الاقتصادي في الصين، لم يخدم السوق هو الآخر.

ويقول المحللون إن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الدفاع عن ربط المدينة بالدولار، وتباطؤ النمو الصيني، قد تؤدي إلى مزيد من الانخفاض لأسهم لشركات التطوير. وقد خفضت شركة «سي كيه أسيت»، التابعة للملياردير لي كا شينج، أسعار المنازل الجديدة إلى أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات، في حين يتوقع وكلاء المبيعات أن يقوم المطورون بتأخير المزيد من مبيعات الوحدات الجاهزة في الأشهر المقبلة.

ويمثل الاضطراب الكبير للأسهم العقارية في هونغ كونغ، أحدث انتكاسة كبرى لشركات التطوير بالمدينة، بعد أن انخفضت بشدة مبيعات المنازل خلال الوباء، بفعل النظام القاسي للتخلص من فيروس «كورونا»، ونزوح أكثر من 140 ألف ساكن، مدفوعين بمخاوف اقتصادية وسياسية، خاصة في ظل تشديد بكين لقبضتها على المدينة.

وقد بدأت تكلفة الإقراض المرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في التأثير في أسعار الرهن العقاري في هونغ كونغ. وقام بنك «إتش إس بي سي»، برفع الحد الأقصى لسعر الفائدة على الرهن العقاري بنسبة 0.5 نقطة مئوية، لتصل إلى 4.125 % الشهر الماضي، في محاولة للحفاظ على هوامش الربح، حتى بعد قيام خبراء الاقتصاد بتخفيض توقعات النمو للمدينة.

وقال عاصف غفور مؤسس منصة إدراج العقارات «سبيشاس»، ومقرها هونغ كونغ، إن المطورين الذين يسعون إلى تسييل المخزون الحالي بسعر مخفض، قد يدفعون الأسعار إلى الانخفاض العام المقبل. وتوقع بنك سوسيتيه جنرال، من جانبه، أن تنخفض أسعار المنازل في هونغ كونغ، بما قد يصل إلى 15 % العام المقبل.

ودعا المطورون إلى مزيد من السياسات الداعمة، بينما ذكر بول تشان السكرتير المالي في هونغ كونغ، في أواخر الشهر الماضي، أن الحكومة تراجع الإجراءات التي فرضت خلال المحاولات السابقة لكبح جماح ارتفاع أسعار المنازل. وأضاف «لاحظنا أن أداء سوق العقارات الحالي يختلف تمامًاً عما كان عليه عندما قدمت الحكومة إجراءات «التهدئة» في المرة الأولى، والتي أوضح تشان أنها تخضع للمراجعة باستمرار».

من جانبه، قال تشوي، الذي يعمل في بنك أوف أمريكا، إن أي تخفيف لمثل هذه الإجراءات، من المرجح أن يؤدي فقط إلى مجرد إبطاء انخفاض أسعار المنازل الذي يتوقعونه، وليس عكس مسار الانخفاض. وحذر ستيوارت ليونج رئيس شركة ويلوك للعقارات، ورئيس جمعية المطورين العقاريين في هونغ كونغ، من أن الوضع قد يتحول إلى حلقة مفرغة.

وأوضح ليونج أنه إذا لم يتحسن الاقتصاد، فلن يتحسن قطاع العقارات. وإذا استمرت أسعار المنازل في الانخفاض، فيمكن للبنوك أن تبدأ في طلب قروض الرهن العقاري من أصحاب المنازل، وإذا حدث ذلك، فإنه سيهدد استقرار الاقتصاد بكامله.