واقع اقتصادي صعب ينتظر من يرغب في حكم بريطانيا

وسط الصخب في «ليفربول» هذا الأسبوع، والحديث عن «عقد من التجديد الوطني»، يؤكد حزب العمال على سعيه للعودة إلى الحكم. وقد تعهد الحزب في المقام الأول بإعادة بناء الاقتصاد، لكن في عدة لجان على هامش المؤتمر، غمرت حقيقة باردة رؤوس المندوبين المتحمسين، تتعلق بما يتطلبه ويستتبعه حكم بريطانيا في النصف الثاني من هذا العقد.

إنه بعد 15 عاماً من خيبة الأمل منذ الأزمة المالية في عامي 2008 و2009، لن تتجلى الديناميكية وتبرز من تلقاء نفسها لمجرد أن حزب العمال قرر أن يجعل تحقيق نمو أعلى أولوية له، حتى إن شكّل الحكومة. بالفعل، يسجل معدل التوظيف مستويات أعلى بكثير مما كان عليه في 1997، حينما فاز حزب العمال للمرة الأخيرة وهو في موقع المعارضة.

وتصعّب التركيبة السكانية الأكبر سناً من عملية التوسع السريع. وتواجه الخدمات العامة صعوبات، مع قوائم انتظار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية تزيد تقريباً عن ضِعف حجم التي كانت بانتظار توني بلير وغوردون براون حينما صعدا إلى السلطة. ويعني العيش في «عصر انعدام الأمن»، كما يحب وزراء الظل أن يرددوا أنه لن تكون هناك مكاسب دفاعية. ويأتي كل ذلك في وقت تشهد فيه المالية العامة ضعفاً أكبر بكثير مما كانت عليه في 1997، ويشكّل الدين العام 100 % من الدخل القومي مقارنة بنسبة 40 %.

بإمكاني، وقد فعلت ذلك، أن أسهب في الحديث عن مدى الصعوبة التي ستؤول إليها الأمور. إنها أمور محبطة. ولكن تُرى ما سيحدث إذا سارت الأمور على ما يرام لحكومة يشكّلها حزب العمال حال انتخابه في العام المقبل؟ وما أفضل ما يمكن لنشطاء ليفربول أن يأملوه بواقعية؟ إنهم سيحتاجون في أول عام بعد تشكيل الحكومة إلى حظ موفق.

لقد أصلح المحافظون بالفعل الضرر الذي جلبته ليز تراس على المالية العامة للمملكة المتحدة، لذا لا يجب أن يتوقع حزب العمل أن نجاحه في الانتخابات سيأتي بمكاسب فورية. لكن أسواق المال قد تعيد سريعاً تقدير مستوى الفائدة المطلوب لخفض التضخم والسيطرة على الأسعار. فقد ارتفعت هذه بما يتراوح بين نقطتين إلى ثلاث نقاط مئوية على المدى المتوسط منذ 2021، وتُقدّر كل نقطة مئوية بقرابة 20 مليار جنيه إسترليني، أو 0.7 % من الدخل القومي، من الاقتراض الحكومي وتعني مزيداً من الأوجاع التي تعتصر ميزانيات الأسر المعيشية أكثر وأكثر. وإذا عادت أسعار الغاز الطبيعي إلى متوسطات ما قبل 2022، فسيمكن حينئذ للبلاد أن تكون في وضع أفضل على الفور، مع توفر أموال للإنفاق دون تحفيز التضخم.

إن حزب العمال سيحتاج بعد ذلك إلى أن يصنع حظه بنفسه. وصحيح أن إزالة العقبات الحالية أمام تشييد الأبنية الجديدة هو أسرع طريق تجاه نمو أعلى، فالسماح بمدن جديدة وتشييد المساكن وإقامة مزارع للطاقة الشمسية والتوربينات الهوائية بالأماكن الممنوعة فيها حالياً من شأنه الاستفادة من الأراضي على نحو أكثر كفاءة ويعزز الإنتاجية. لكن من الصعب مع ذلك الترويج لفوائد التغيير في بلد معروف بمقاومته للتطوير وحيث تعتقد الجماهير فيه بأن حكومتهم المحلية بحاجة إلى قدر أكبر، وليس أقل، من التشريعات التنظيمية، لكنهم قد ينجحون في ذلك.

وسيتعين على رئيس للوزراء من حزب العمال يستهدف النمو أن يتبنى الموقف ذاته إزاء الحواجز التي تعيق التقدم الناجمة عن الـ«بريكست». وعلى المدى الطويل، قد تبدأ استراتيجية الحزب التي تنطوي على تحقيق الاستقرار الطموح في أن تؤتي ثمارها عن طريق استثمارات خاصة وعامة أعلى، مع تحسين نسيج الأمة وتعزيز معدل النمو المُستدام للاقتصاد.

وستحتاج زيادة الإنفاق الرأسمالي، في وقت يقترب فيه الاقتصاد من التوظيف الكامل، إلى أن تصاحبها زيادة في الواردات لمنع الاقتصاد من النمو المفرط، وإلى ضرائب أعلى لخفض الاستهلاك، فضلاً عن زيادة في المدخرات المحلية أو أسعار فائدة أعلى. ويتمثل الخيار الأفضل في إقناع حزب العمال البريطانيين بخفض الاستهلاك قليلاً وزيادة الاستثمار.

ويمكن كذلك لحزب العمال أن يمنح الشعب قدراً أكبر من الأمن ليجدوا سهولة أكبر في تحمل المخاطر وتغيير الوظائف وإعادة النظر في مساراتهم العملية وتغيير مواقعهم، فقد يفضي ذلك إلى ديناميكية أكبر من خلال ما أسماه بلير بـ«يد مرفوعة لأعلى أفضل من يد ممدودة»، أي المساعدة على النهوض والعمل والنشاط بدلاً من مجرد الاكتفاء بتقديم المساعدة. بذلك، بإمكاننا تصور اقتصاد بريطاني أفضل، لكن ذلك سيحتاج إلى كل من الحظ الموفق والجسارة السياسية. ولم يتوفر لنا أي منهما كثيراً في الآونة الأخيرة، لكنه أمر ممكن.