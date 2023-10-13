أبوظبي للمحاسبة يستعرض أحدث مبادراته المبتكرة خلال جيتكس 2023



أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة عن مشاركته في فعاليات معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2023،" الذي يقام في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي هذه المشاركة تحت شعار "التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: تحويل المحاسبة والتدقيق"، من خلال إطلاق عدة مبادرات تكنولوجية تؤكد تفاني الجهاز في تمكين مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة في الإمارة.

وأعرب محمود العلوي، المدير التنفيذي لقطاع الإسناد المؤسَّسي في جهاز أبوظبي للمحاسبة، عن أهمية مشاركة الجهاز في أحد أهم الملتقيات التكنولوجية في المنطقة لأنه يوفر فرصة مثالية للأفراد لاستكشاف أحدث الابتكارات التكنولوجية من جميع أنحاء العالم.

وأضاف العلوي: "إن للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دورا هاما في تشكيل عمليات التدقيق، ونحن نتعاون بشكل وثيق مع شركائنا الإستراتيجيين لدفع عجلة التحول الرقمي في مجال المحاسبة والتدقيق، ما يضمن أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي والبيانات للحفاظ على الأموال العامة.

ويسمح لنا المعرض بمشاركة مبادرات جهاز أبوظبي للمحاسبة وإلقاء الضوء على الدور الريادي لتلك المبادرات وإظهار كيفية الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة التدقيق والمحاسبة في الإمارة".

وتهدف المبادرات المبتكرة لجهاز أبوظبي للمحاسبة إلى ضمان الاستخدام الأمثل للأموال والأصول العامة وحمايتهما عبر منصاتٍ تقنية رائدة تُشكّل مستقبل الحوكمة في مجال المحاسبة والتدقيق، مما يرسّخ مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة في الجهات الخاضعة في إمارة أبوظبي.

وتتواءم مشاركة جهاز أبوظبي للمحاسبة في معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2023" مع إستراتيجية أبوظبي للتحول الرقمي، وفقًا لتصور الإمارة وريادتها في المجال وكونها المحرك الرئيسي الذي يدفع مستقبلها الرقمي.

كما يلتزم الجهاز بإستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، التي تسعى إلى تضمين الجوانب الرقمية في إستراتيجيات الحكومة الشاملة. ويمتد هذا النهج الشامل على ثمانية أبعاد : التعزيز الشمولية، والمرونة، والتناسب مع العصر الرقمي، والتركيز على احتياجات المستخدم، والتصميم الرقمي، وقطاع عام يعتمد على البيانات، وتعزيز مبدأ الحكومة المفتوحة، والاستباقية.

ومع اقتراب انطلاقة فعاليات معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2023"، دعا جهاز أبوظبي للمحاسبة الجمهور للاطلاع على المبادرات الرائدة التي سيتم طرحها في المعرض والتي لا تقتصر على إحداث ثورة في القطاع فحسب، بل ستعزز أيضًا الدور المحوري للجهاز في قيادة رحلة التحول الرقمي للإمارة في مجال التدقيق وحماية الأموال العامة.

جدير بالذكر أن جهاز أبوظبي للمحاسبة سيشارك في معرض جيتكس ضمن جناح حكومة أبوظبي الذي يجمع تحت مظلته أكثر من 30 جهة حكومية من إمارة أبوظبي، متحدين تحت شعار "نقود المستقبل الرقمي".

ويُسلط الجناح الضوء على أجندة حكومة أبوظبي الرقمية، التي تتضمن 5 محاور أساسية: الخدمات الحكومية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والحلول الحكومية، والأمن السيبراني ومنظومة العمل الرقمية.