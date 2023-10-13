تراجع اليوان يعزز جاذبية السلع الصينية في الأسواق الغربية

خفض المصنعون الصينيون الأسعار هذا العام في ظل الضعف الذي يعتري الاقتصاد المحلي، ما يمكن أن يعني بعض الارتياح للمتسوقين الغربيين الساعين لشراء هدايا عيد الميلاد هذا العام. وضغط بطء النشاط الاقتصادي وتراجع قطاع العقارات في البلاد المثقل بالديون، على أسعار السلع وقلل تكاليف المدخلات.

واستعاد المنتجون الصينيون قدراً من مزايا التكلفة التي فقدوها لصالح أماكن أرخص في العقد المنصرم، وهو ما يعود إلى انخفاض قيمة اليوان الذي سجل أدنى مستوياته منذ 16 عاماً أمام الدولار الأمريكي في سبتمبر.

وقالت إيفن باي، المحللة لدى «تريفيوم تشاينا»: «بالنسبة للمتسوقين لعيد الميلاد في أوروبا وأمريكا الشمالية، أود القول إن وضع العرض الأوسع في الصين هذا العام أفضل كثيراً عما كان عليه في الأعوام القليلة الماضية». وذكرت أن انخفاض تكاليف الشحن وانتهاء سياسة «صفر - كوفيد» والقدرة الفائضة في قطاع المعادن والمواد الخام المحلية، عوامل تنبئ بقيود أقل على الإمدادات الصينية من السلع المصنعة. وصرح فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين المختصين بالشأن الآسيوي لدى «إتش إس بي سي»: «نشهد ازدياداً للضغوط الانكماشية في سوق السلع، وهو أمر رائع للمستهلكين الغربيين الذين يأملون في الشراء».

ذكر نيومان أن تراجع تكاليف المدخلات يمتد من تراجع النشاط في قطاع العقارات الصيني الذي يجابه أزمة في السيولة وانخفاض أسعار المنازل، إلى قطاعات ذات صلة مثل الأجهزة المنزلية والأثاث. وتابع أن انحسار النشاط في قطاع التشييد دفع إلى خفض أسعار السلع، خصوصاً الصلب، ما أسفر عن تداعيات على المصنعين الذين يستهلكون كميات كبيرة من المعدن. ويميل المصنعون الصينيون إلى إنتاج الجزء الأكبر من طلبيات عيد الميلاد بين شهري مايو وأكتوبر، حتى يكون بالإمكان وضع البضائع على الرفوف في الوقت المناسب لذروة التسوق في ديسمبر.

وكان مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تغيرات أسعار البضائع التي يبيعها المصنعون، انخفض للشهر الـ 11 على التوالي في أغسطس. كما انكمشت تكاليف مدخلات المواد الخام، التي يقيسها المؤشر الرسمي لمديري المشتريات لقطاع التصنيع، لثلاثة أشهر متعاقبة من أبريل وحتى يونيو، قبل ارتفاعها مجدداً في كل من يوليو وأغسطس. وفي الوقت ذاته، تراجعت أسعار إنتاج المصانع بين مايو 2022 ويوليو من هذا العام ما عدا شهر واحد، وفق مؤشر مديري المشتريات الرسمي.

وألقت المخاوف بشأن ازدياد تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة وأوروبا بظلالها على الطلب على البضائع الصينية، ما أدى إلى خفض بعض المصانع للأسعار أو بحثها عن أسواق جديدة في آسيا. و«ترغب المصانع في البقاء، لذا تخفض الأسعار مرة تلو الأخرى من أجل تلقي المزيد من الطلبيات من الخارج»، وفق ما أفادت به جيني تسي، وهي مديرة تسويق لدى «ويغا هونغ كونغ»، التي تصنع سماعات رأس وأجهزة للألعاب لعلامات تجارية أجنبية تشمل «سينهايزر» في مصنع مملوك بالكامل في مقاطعة شينزين إلى جانب مصانع متعاقد عليها. أضافت تسي أن «ويغا» خفضت أسعار بعض السلع بأكثر من 20 % مقارنة بالعام الماضي.

وقال جيسون وونغ، مساعد مدير للتجارة الإلكترونية لدى شركة اللوجستيات «جانكو»، وتتولى أعمال مناولة البضائع المصدرة عن طريق هونغ كونغ، إن تقديراته تشير إلى خفض المنتجين الصينيين الأسعار بما يتراوح بين 5 % و7 % هذا العام، مرجعاً ذلك جزئياً إلى السعي لإغراء علامات تجارية تحت ضغط «تقليل مخاطر سلاسل التوريد»، من خلال الحصول على المنتجات من دول أخرى. أوضح وونغ «إنهم يفضلون الحصول على هامش أقل وبيع المزيد على الإبقاء على هوامشهم والحصول على طلبيات أقل».

ولفتت آني شيونغ، كبيرة المدراء لدى «واه لونغ تويز» التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها وتصنع بضائع لصالح «ديزني» وعلامات أخرى في ثلاثة مصانع بالصين، إلى أن انخفاض تكاليف العمالة والمواد الخام مكن الشركة من خفض أسعارها قرابة 2 % هذا العام. وأوضحت أن الضغوط الغربية على الشركات لـ «تقليل مخاطر سلاسل التوريد» إلى جنوب شرق آسيا قد زادت من خطر فقدان العملاء.

وقد فقدت الصادرات الصينية، التي كانت بمثابة شريان حياة اقتصادي في فترة طفرة الإلكترونيات الاستهلاكية إبان الجائحة، فقدت زخمها هذا العام، فانكمشت بنسبة 14.5 % في يوليو، وهي أكبر نسبة خسارة منذ بداية الجائحة، وتراجعت 8.8 % إضافية في أغسطس.

وترنح الاقتصاد الأوسع بدوره، فحقق نمواً لا يزيد على 0.8 % في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مع تراجع أداء المصانع وتلاشي الانتعاش المتوقع في قطاع الخدمات. وأشار مايكل لو، رئيس شركة «براذرز بوكس» المنتجة لصناديق الهدايا، إلى أن «الاقتصادين العالمي والمحلي كانا متباطئين هذا العام، لذا فإن أعمالنا شهدت تراجعاً هي الأخرى». وتوظف الشركة 240 عاملاً في مصنع بمدينة دونغوان وتقوم بعمليات توريد لعلامات مثل «نستله» و«ماركس آند سبنسر». وأضاف لو أن إيرادات الطلبيات في فترة ما قبل عيد الميلاد انخفضت بحوالي 20 % مقارنة بالعام الماضي.