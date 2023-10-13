«أيه دي سي كوربوريشن» توافق على الاندماج مع «المتحدة للطباعة والنشر»

أعلنت شركة «أيه دي سي كوربوريشن» عن موافقة جمعيتها العمومية على الاندماج مع شركة «المتحدة للطباعة والنشر»، وكذلك على صفقة الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة التي تم الإعلان عنها سابقاً في 19 سبتمبر الماضي.

ووافق مساهمو «أيه دي سي كوربوريشن» في اجتماع الجمعية العمومية على إصدار 62.3 مليون سهم جديد من الفئة (أ) بسعر إصدار قدره 10 دراهم للسهم الواحد لشركة «القابضة»، مقابل قيام «القابضة» بتحويل جميع أسهم رأس المال المصدر لشركة «UPP» إلى «أيه دي سي كوربوريشن». وسيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر قدره 10 دراهم للسهم الواحد وبقيمة ااسمية قدرها 2.50 درهم للسهم الواحد، وسيتم سدادها بالكامل.

وكان قد تم الانتهاء من بناء سجل أوامر الاكتتاب للاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة في 3 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تقوم شركة «أيه دي سي كوربوريشن» بإصدار 73.4 مليون سهم جديد من الفئة (أ) بسعر 10 دراهم للسهم الواحد لمكتتبي الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة.

وسيتوفر لدى «المتحدة للطباعة والنشر» مبلغ نقدي قدره 1.1 مليار درهم من خلال شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص والأموال عبر الاستثمارات الخاصة.



