دبي تستضيف قمة «عالم هادف» 7 نوفمبر المقبل

تستضيف دبي الدورة الأولى من أعمال قمة «عالم هادف» التابعة لـ«غاية»، شركة الاستشارات الإماراتية التي تتبنى استراتيجية «من الهدف إلى التأثير»، وذلك تحت رعاية وزارة الاقتصاد وبالشراكة مع «مجرى»، وهو صندوق وطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات. وتبدأ القمة أعمالها في الفترة من 7-8 نوفمبر المقبل تحت شعار «صعود اقتصاد عالمي مؤثر».



وستقام هذه القمة بصفة سنوية، مع تبادل مواقع استضافتها بين الإمارات وبلدان مضيفة أخرى متنوعة، بما يؤكد التزام شركة «غاية» بتبني توجه عالمي للاتصال المتبادل.

ويتم تخصيص القمة الافتتاحية لتحويل مشهد الشركات والاستدامة، بدءاً من الهدف، كما تسعى القمة إلى دعم دور القطاع العام الإماراتي في الاستدامة العالمية، وتعزيز المناقشات حول الشركات باعتبارها قوة للخير.

والتأكيد على استثمار التأثير وخريطة طريق «مجموعة العشرين»، فضلاً عن تحفيز الريادة الهادفة والعمل المناخي. وتهدف أيضاً لإلهام القادة والمؤسسات للالتزام بتعهد «عالم هادف»، والاعتراف بالدور المهم الذي تضطلع به المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التقنية في الإمارات، وتأسيس اتفاقيات شراكة مؤثرة، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات للشركات الموجهة بالهدف.

وقالت روبرتا كالاريز، مؤسسة شركة «غاية» ورئيستها التنفيذية: «يسعدنا أن نعلن عن تنظيم الدورة الأولى لقمة «عالم هادف». ثمة فرصة متميزة متاحة أمام الشركات والأعمال التجارية لتحقيق التوازن بين الربحية من جانب، والرعاية المجتمعية والبيئية من جانب آخر».



