رئيس وزراء بريطانيا يعرض الدعم على السيسي لإبقاء الحدود بين مصر وغزة مفتوحة

عرض رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدعم بغرض إبقاء المعبر الحدودي بين مصر وغزة مفتوحا "لأسباب إنسانية وقنصلية"، بحسب ما ذكره مكتب رئيس الوزراء.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الخميس، بأن رئيس وزراء اسكتلندا، حمزة يوسف، كان قد دعا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حكومة المملكة المتحدة إلى حث إسرائيل على السماح بالمرور الآمن للمدنيين، عبر حدود رفح التي تربط بين مصر وغزة.

ويشار إلى أن والد ووالدة زوجة يوسف، محاصران في غزة، التي سافرا إليها لزيارة العائلة الأسبوع الماضي.

وكان "إبقاء الحدود مفتوحة"، أحد الموضوعات التي كانت محل النقاش عندما تحدث رئيس الوزراء البريطاني مع الرئيس المصري، صباح اليوم الخميس.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، و أعرب عن تعازيه للمصريين الذين فقدوا أرواحهم، إلى جانب كثيرين آخرين .

وأضاف: "اتفق الزعيمان على البقاء على اتصال بينما يتطور الوضع (في قطاع غزة)".

من جانبه، أكد الرئيس المصري في الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من سوناك، على ضرورة السعي إزاء إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة، حسب ما ذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، اليوم الخميس.

وأوضح

السيسي: "تواصل جهود مصر للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون الانزلاق في مسار دموي، سيدفع ثمنه المزيد من الأبرياء، وستمتد تبعاته للمنطقة برمتها".

كما أكد الرئيس المصري ضرورة "ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع التشديد على أهمية الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة".



