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البيت الأبيض: لم نستبعد أي خيار يتعلق بالرهائن لدى حماس

10/13/2023 12:47:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم "الخميس" إن الولايات المتحدة لم تستبعد أي خيار يتعلق بتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وأضاف أن السلطات الأمريكية ما زالت لا تملك الكثير من المعلومات عن عدد الرهائن الأمريكيين ومن يكونون.


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