البيت الأبيض: لم نستبعد أي خيار يتعلق بالرهائن لدى حماس

البيت الأبيض: لم نستبعد أي خيار يتعلق بالرهائن لدى حماس
التاريخ
10/13/2023 12:47:13 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم "الخميس" إن الولايات المتحدة لم تستبعد أي خيار يتعلق بتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.
وأضاف أن السلطات الأمريكية ما زالت لا تملك الكثير من المعلومات عن عدد الرهائن الأمريكيين ومن يكونون.
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