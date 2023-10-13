رئيس الدولة ووزيرة التجارة الأمريكية يبحثان فرص تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“ حفظه الله” بقصر الشاطئ في أبوظبي ـ معالي جينا ريموندو وزيرة التجارة في الولايات المتحدة الأميركية الصديقة.

تناول اللقاء جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وفرص تعزيزها وتطوير آفاقها في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التي تتسق مع أولويات البلدين في تحقيق الازدهار المستدام وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

حضر اللقاء..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية والوفد المرافق للوزيرة الأمريكية.





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