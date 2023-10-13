تصفيات أوروبا 2024: فرنسا والبرتغال مرشحتان للتأهل وقمة ساخنة بين النمسا وبلجيكا

تبحث فرنسا عن تأهل مبكر إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم، عندما تحل الجمعة ضيفة على هولندا العنيدة، باحثة عن تكرار نتيجتها الساحقة ذهاباً عندما فازت برباعية نظيفة.

وحققت وصيفة بطل العالم بداية رائعة في التصفيات، بالعلامة الكاملة في خمس مباريات حيث سجلت خمسة انتصارات متتالية، وهزت الشباك خلالها 11 مرّة دون أن تستقبل أي هدف.

وستضمن فرنسا احدى بطاقتي التأهل المباشرتين عن المجموعة الثانية، بحال فوزها، أو تعادلها مع خسارة اليونان على أرض إيرلندا.

ويتأهل الى النهائيات بطل ووصيف كل من المجموعات العشر، إضافة الى ألمانيا المضيفة وثلاثة منتخبات عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية.

وتملك كل من اليونان وهولندا تسع نقاط، علماً ان الأخيرة لعبت مباراة أقل، فيما ستفقد إيرلندا (3 نقاط) أمل الحلول في أول مركزين، بحال خسارتها، أو تعادلها مع فوز هولندا. ولا يمكن لجبل طارق متذيل الترتيب دون أي نقطة الحلول في أول مركزين.

في المقابل، تعاني هولندا التي حققت ثلاثة انتصارات متتالية بعد خسارتها الافتتاحية المذلة أمام فرنسا، من غياب لاعبيها سفن بوتمان، ماتيس دي ليخت، فرنكي دي يونغ، ممفيس ديباي وكودي خاكبو.

وقبل أقل من شهرين على سحب القرعة في 2 ديسمبر في هامبورغ، ستكون باكورة بطاقات التأهل برسم المرشحين في هذه النافذة الدولية، على غرار فرنسا، البرتغال، اسكتلندا، بلجيكا والنمسا.

لكن يتعيّن الانتظار حتى انتهاء مباريات الملحق في 26 مارس، لمعرفة هوية المنتخبات الـ24 التي ستشارك في نهائيات ألمانيا.

وفي المجموعة ذاتها، تأمل اليونان في مواصلة صحوتها بتحقيق الفوز الرابع في التصفيات والثاني تواليا بعد خسارتين متتاليتين، عندما تحل ضيفة على إيرلندا.

وتمني اليونان النفس في تعزيز حظوظها في المنافسة على البطاقة الثانية وفض شراكة المركز الثاني مع هولندا في حال تعثر الاخيرة امام فرنسا.

وتلتقي اليونان مع ضيفتها هولندا الاثنين المقبل في قمة حاسمة على وصافة المجموعة.

- قمة ساخنة بين النمسا وبلجيكا -

وتشهد المجموعة السادسة مواجهة طاحنة على بطاقة التأهل الأولى بين بلجيكا ومضيفتها النمسا صاحبتي المركزين الأول والثاني بـ13 نقطة. وكانت مباراة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل 1-1.

وسيتأهل الفائز تلقائياً إلى النهائيات.

وتعول بلجيكا على قائدها مهاجم روما روميلو لوكاكو الذي استعاد هوايته التهديفية في الآونة الاخيرة، بينها ثنائية في الفوز الكبير على كالياري 4-1 في الدوري الإيطالي.

وسجّل لوكاكو أربعة أهداف في مدى أسبوع مع فريق العاصمة حيث منحه التقدم في مرمى فروزينوني (2-0) الأحد قبل الماضي، وافتتح له التسجيل في رباعيته النظيفة في مرمى سيرفيت السويسري في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس الماضي وثنائية في مرمى كالياري الأحد الماضي.

ورفع المهاجم السابق لتشلسي ومانشستر يونايتد وايفرتون الانكليزية وإنتر ميلان الايطالي رصيده من الاهداف على صعيد الاندية الى 364 هدفا، وبات أفضل هداف في تاريخ بلجيكا متفوقا على إروين فاندنبيرغ (361).

وترغب بلجيكا في حسم تأهلها قبل استضافتها السويد الثالثة (6 نقاط) الإثنين المقبل الذي يشهد خوض النمسا التي يغيب عن صفوفها قطب دفاع ريال مدريد الاسباني دافيد الابا بسبب الاصابة، مباراة سهلة امام مضيفتها أذربيجان.

- البرتغال مرشحة فوق العادة -

وتبدو البرتغال، بطلة 2016، مرشحة فوق العادة لمواصلة علامتها الكاملة في التصفيات وتحقيق الفوز السابع تواليا عندما تستضيف مطاردتها المباشرة سلوفاكيا (13 نقطة).

وتسعى البرتغال، الوحيدة مع فرنسا واسكتلندا حققت العلامة الكاملة في التصفيات حتى الآن، الى استغلال عاملي الارض والجمهور لحجز بطاقتها الى النهائيات، علما أن التعادل يكفيها في حال خسارة لوكسمبورغ الثالثة (10 نقاط) أمام أيسلندا الحامسة (6).

وتملك البرتغال الاسلحة اللازمة لحسم مواجهة الغد في مقدمتها قائدها العائد من الايقاف مهاجم النصر السعودي المخضرم كريستيانو رونالدو ولاعب وسط برشلونة الاسباني المعار من غريمه أتلتيكو مدريد جواو فيليكس ومهاجم ليفربول الانكليزي ديوغو جوتا وجناح مانشستر سيتي الانكليزي برناردو سيلفا وقائد يونايتد برونو فرنانديش.

وقال مدربها الاسباني روبرتو مارتينيس "بوسعنا التأهل في المباراة المقبلة. الفوز على سلوفاكيا يعني التأهل".

واستدعى مارتينيس للمرة الاولى لاعس الوسط المهاجم الواعد لبنفيكا جواو نيفيش للمرة الاولى.

وعلق المدرب الاسباني على استدعائه للاعب البالغ من العمر 19 عاما، قائلا: "إنها خطوة مستحقة إلى الأمام للاعب واعد أصبح قائدا لفريق مثل بنفيكا واعتبر أفضل لاعب في الكلاسيكو الذي فاز به قطب مدينة لشبونة على حساب غريمه بورتو".

وكانت البرتغال ضربت بقوة في الجولة السادسة عندما أكرمت وفادة ضيفتها لوكسمبورغ بتسعة أهداف نظيفة في غياب قائدها الموقوف رونالدو، بينها ثنائية لكل من جوتا ومهاجم باريس سان جرمان غونسالو راموش ومدافع سبورتينغ غونسالو إيناسيو.

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