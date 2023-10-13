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جولته الوداعية دفعته للتفكير بفتح صفحة جديدة في مسيرته المهنية..فرانكي ديتوري يعدل عن قرار الاعتزال

10/13/2023 12:47:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الفارس المخضرم فرانكي ديتوري تراجعه عن قرار اعتزال سباقات الخيل نهاية العام الحالي، والانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في السباقات هناك.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن جولته الوداعية التي شارك فيها بعدد من السباقات العالمية، دفعته إلى التفكير بفتح صفحة جديدة في مسيرته المهنية، عبر الانتقال إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إذ سوف يكون هدفه الرئيسي هو تحقيق لقب «ديربي كنتاكي».

وقال ديتوري البالغ من العمر 52 عاماً: «لم أتوقع أن يكون هذا العام ناجحًا جدًا، أشعر أنه لا يزال يتعين عليّ القيام بالمزيد، لذا فإن الخيار الواضح بالنسبة لي هو الانتقال إلى أمريكا لأنني قضيت وقتًا ممتعًا هناك خلال فصل الشتاء، وسأكون مقيمًا في سانتا أنيتا ولكنني في الوقت ذاته سوف أواصل المشاركة في السباقات التي تقام في دبي والمملكة العربية السعودية عندما يكون ذلك متاحًا».

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