سيقود الفريق أمام النصر السعودي .. الدحيل القطري يتعاقد مع غالتييه بعد 3 أشهر من رحيله عن سان جرمان

بعد نحو ثلاثة أشهر على انهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي المملوك قطرياً، بسبب سوء النتائج، أعاد المدرب كريستوف غالتييه تصويب بوصلته نحو قطر، بعد إعلان نادي الدحيل التعاقد معه الخميس.

وضعت الإدارة القطرية لسان جرمان حداً في يوليو الماضي لعقد غالتييه قبل عام من انتهائه، فغادر المدرب السابق لسانت إتيان وليل ونيس العاصمة بعد موسم واحد فقط مع النادي الباريسي، وذلك نتيجة الفشل القاري والاكتفاء بإحراز لقب الدوري المحلي.

وكانت المرة الأولى منذ انتقال ملكية سان جرمان للقطريين عام 2011، يُقال فيها أي مدرب بعد موسم واحد فقط مع الفريق.

غادر غالتييه نادي العاصمة في ظروف سوداوية، إذ أوقف مع نجله جون فالوفيتش-غالتييه من قبل الشرطة القضائية، وستتم محاكمته في 15 ديسمبر بمحكمة في نيس، بسبب تصريحات تمييزية مزعومة أدلى بها عندما كان يدرب الفريق الجنوبي.

فُتح تحقيق أوّلي في هذه القضية في أبريل الماضي بسبب "تصريحات تمييزية على أساس العرق أو الانتماء الديني" تجاه لاعبيه عندما كان مدرباً لنيس في موسم 2021-2022.

وواجه غالتييه جدلاً كبيراً منذ منتصف ابريل الماضي عندما نشر الصحافي المستقل رومان مولينا ثم راديو مونتي كارلو رسالة إلكترونية منسوبة إلى المدير الرياضي السابق لنيس جوليان فورنييه، زعم فيها أن غالتييه أدلى بتصريحات تمييزية تجاه قسم من فريق نيس.

وذكر فورنييه بشكل خاص هذه الملاحظات المنسوبة إلى غالتييه "+ثم أجاب بأنه كان عليّ أن آخذ في الاعتبار حقيقة المدينة وأنه في الواقع، لا يمكن أن يكون لدينا هذا العدد من السود والمسلمين في الفريق+ و+حدثني عن رغبته في تغيير الفريق بعمق، موضحاً أيضاً أنه يريد حصر عدد اللاعبين المسلمين قدر الإمكان+".

ونفى غالتييه إدلاءه بتصريحات تمييزية حول اللاعبين الذين كان يشرف على تدريبهم في نيس وقال حينها في هذا الصدد إنه "صُدم بشدة".

وشهد المدافع السابق على وجه الخصوص في صفوف مرسيليا حيث ولد وتكوَّن، وبعد تدريبه سانت إتيان، نجاحاً في مسيرته التدريبية في ليل عندما قاده إلى لقب بطل فرنسا في عام 2021.

في الموسم التالي، قاد نيس إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا قبل أن ينضم الى نادي العاصمة في يوليو 2022 خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لكن المشوار كان قصيراً بسبب اخفاق الفريق في مسابقتي دوري الأبطال والكأس المحلية اللتين ودعهما من ثمن النهائي.

- تعثر مبكر للدحيل -

من جهته، نشر الدحيل القطري، رابع الدوري القطري والذي ضمّ النجم البرازيلي كوتينيو، بياناً على موقعه الرسمي أكد فيه التعاقد مع غالتييه (57 عاماً) الذي سيخلف الأرجنتيني هيرنان كريسبو بعد الانفصال عنه بالتراضي الأربعاء، وفق ما أعلن النادي أيضاً بسبب سوء النتائج.

ووصف الدحيل غالتييه بأنه "من الأسماء التي وضعت بصمتها مع الأندية الفرنسية".

وسيبدأ غالتييه مهمته مع الدحيل على صعيد دوري أبطال آسيا، عندما يحل الفريق ضيفاً على النصر السعودي ونجومه الجدد في الرياض يوم 24 الشهر الجاري، حيث تم تأجيل مواجهة الوكرة في الدوري المحلي بسبب الارتباط القاري.

وكانت إدارة الدحيل قد أعلنت عن فك الارتباط مع كريسبو بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية، وتضاؤل فرص التأهل في دوري أبطال آسيا بعد الخسارة الأخيرة على ملعبه أمام بيرسيبوليس الإيراني 0-1.

وتعاقدت إدارة الدحيل مع كريسبو في مارس 2022 خلفا للبرتغالي لويس كاسترو، ليقود الفريق للتتويج بلقب الدوري القطري وكأس قطر، كما بلغ الدور نصف النهائي من النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.

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