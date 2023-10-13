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بريطانيا تأمر أُسر دبلوماسييها بمغادرة إسرائيل

10/13/2023 12:47:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أمرت الحكومة البريطانية اليوم الخميس أُسر دبلوماسييها في إسرائيل بمغادرة البلاد "كإجراء احترازي" بعد هجمات حركة (حماس) التي تسببت في إعلان إسرائيل الحرب عليها وفرض حصار تام على قطاع غزة.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن الدبلوماسيين البريطانيين سيواصلون عملهم في إسرائيل.

وجاء في البيان "نسحب بشكل مؤقت عائلات الموظفين في سفارتنا في تل أبيب وقنصليتنا في القدس كإجراء احترازي".

وأضاف "تبقى سفارتنا وقنصليتنا بكامل طاقم الموظفين وتواصلان تقديم الخدمات القنصلية لأولئك الذين يحتاجون المساعدة".

ووجهت الحكومة البريطانية بعدم السفر غير الضروري إلى إسرائيل، وقالت وزارة الخارجية إنها اتخذت قرارها بشأن أُسر الدبلوماسيين "بما يتفق" مع هذا التوجيه.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس التي تحكم قطاع غزة حين تدفق مئات المسلحين عبر السياج الحاجز واجتاحوا بلدات إسرائيلية يوم السبت.

وعلقت شركات الطيران البريطانية، بما فيها الخطوط الجوية البريطانية وإيزي جيت وفيرجن أتلانتيك، رحلاتها الجوية بين المملكة المتحدة وإسرائيل مشيرة إلى مخاوف أمنية.


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