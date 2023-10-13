العثور على المياه والكربون «عنصري الحياة الأساسية» في عينات الكويكب «بينو»

أعلنت وكالة ناسا عن اكتشاف جديد ومهم في تكنولوجيا الفضاء، بعدما أثبتت تحاليل العينات الفضائية لكويكب بينو على احتواءها على الماء والكربون.

وتأتي أهمية الاكتشاف أن الماء والكربون يعدان العنصرين الأساسيين في الحياة، وهو ما يعتبره العلماء دليلاً على احتمالية وجود حياة في كواكب أخرى.

وتعد عينات الكويكب "بينو" الأكبر التي تجلب إلى الأرض على الإطلاق في تاريخ غزو الفضاء.





وأشارت الوكالة إلى أن هذه عناصر المكتشفة في العينة حاسمة في تكوين الأرض وستساعد في فهم نشأة الحياة على كوكبنا.

كما قالت إيلين ستانسبيري، كبيرة العلماء في مركز جونسون للفضاء، إنه بسبب وفرة المواد الموجودة خارج حجرة التجميع نفسها، لم يبدأ فتحها بعد. وأضافت: "نأخذ وقتنا لمعالجة العينة بشكل منهجي، ونعتني بكل قطعة من (الكويكب) بينو بشكل صحيح".

ومن المنتظر أن تتيح دراسة الكويكبات للعلماء فهما أفضل لتكوين المجموعة الشمسية، وكيف أصبحت الأرض صالحة للسكن. ويعتقد بعض العلماء أن الكويكبات مثل "بينو" قد جلبت إلى الأرض مركبات سمحت في ما بعد بظهور الحياة.

وسيحتفظ بغالبية العينة لتدرسها الأجيال المقبلة بأدوات جديدة وأكثر كفاءة وللإجابة على الأسئلة العلمية الجديدة. وهذا ما حصل مع الصخور القمرية التي جُمعت خلال برنامج أبولو.

وقد يكون تحليل الكويكب "بينو" مفيدا أيضاً في المستقبل. هناك احتمال ضئيل (بنسبة واحد من 2700) أن يضرب الكويكب الأرض في 2182، وهو اصطدام سيكون كارثيا لو حصل. وبالتالي فإن معرفة تركيبته الدقيقة يمكن أن تساعد، إذا لزم الأمر في يوم من الأيام، في حساب الاصطدام اللازم لحرف مساره.



