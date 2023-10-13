خروج مطاري دمشق وحلب من الخدمة جراء القصف الإسرائيلي

(MENAFN
- Al-Bayan)
خرج مطارا دمشق وحلب، المطاران الرئيسيان في سوريا من الخدمة الخميس جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري نقلاً عن مصدر عسكري سوري.
وذكر المصدر أن "حوالي الساعة 13,50 (10,50 ت غ) من بعد ظهر اليوم (الخميس)، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً مطاري حلب ودمشق الدوليين ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة".
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