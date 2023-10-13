خروج مطاري دمشق وحلب من الخدمة جراء القصف الإسرائيلي

خرج مطارا دمشق وحلب، المطاران الرئيسيان في سوريا من الخدمة الخميس جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري نقلاً عن مصدر عسكري سوري.

وذكر المصدر أن "حوالي الساعة 13,50 (10,50 ت غ) من بعد ظهر اليوم (الخميس)، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً مطاري حلب ودمشق الدوليين ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة".





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