إدانة وتغريم شاب استولى على 28 ألف درهم بطريقة احتيالية

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له مبلغاً وقدرة 28 ألفاً و600 درهم، بالإضافة إلى التعويض المادي والمعنوي بقيمة 22 ألف درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وقال شارحاً لدعواه أن المشكو عليه توصل إلى الاستلاء على مبلغ 28600 درهم منه، بوسائل احتيالية بأن ادعى أنه سيقوم باستصدار عدد من التأشيرات لأقاربه وبعدما اكتشف خداع المشكو عليه له قام بالإبلاغ جزائياً ضده فتم تحريك الدعوى من النيابة العامه وتمت إدانته.

وبين الشاكي بأن الفعل الذي قام به المشكو عليه ألحق به أضراراً مادية وأدبية مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة وأرفق صور أحكام جزائية وصور مستندات أخرى.

وأمام مكتب إدارة الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد حضر المحامي وكيل الشاكي وتمسك بالطلبات وفق الصحيفة ولم يحضر المشكو عليه بالرغم من إرسال رابط حضور الجلسة وتبين إعلانه برسالة نصية هاتفية وبعد اكتمال التحضير أحالها القسم المختص لهذه المحكمة .



وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق ادانة المشكو عليه قيامة بطرق إحتيالية وإتخاذ صفة غير صحيحة، في الاستيلاء على أموال الشاكي، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المشكو عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه.

وأضافت أن الثابت وفقاً لما سبق الإشارة إليه أن المشكو عليه إستولى على المبلغ آنف الذكر من الشاكي وقد نتج عنه أضراراً مادية تمثلت في حرمان الشاكي من الإستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه وعدم إنتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى بالإضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى مما ترى المحكمة أن تعويض الشاكي عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 5000 درهم وبه تقضي المحكمة.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ وقدرة 33 ألف و600 دهم وألزمت المشكو عليه بالرسوم والمصاريف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز