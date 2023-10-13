إلزام بائع بدفع 340 ألف درهم لمشترٍ لم يستلم 3 دراجات متعاقد عليها

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها إلزام المشكو عليه بأن يؤدي له مبلغاً وقدرة 322 ألف درهم مع التعويض بواقع 80 ألف درهم والفائدة بواقع 12% و إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب واحتياطياً توجيه اليمين المتممة والحاسمة.

وتفصيلاً، فقد تعاقد الشاكي مع المشكو عليه شفاهة على شراء الشاكي 3 دراجات نارية وقام بتحويل مبلغ 192900 درهم للمشكو عليه كما قام بتسليمه مبلغ 130 ألف درهم كاش إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولم يرد له المبلغ مما حدا بالشاكي لإقامة دعواه الماثلة وأرفق صور كشوفات حساب وصور محادثات عن طريق "الواتسآب".

وأمام هيئة المحكمة امر قاضي المحكمة، وقبل البت في الموضوع ، بتوجيه اليمين المتممة للشاكي وفقاً للصيغة التالية (أقسم بالله أن أقول الحق ولا شيء غير الحق وأقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم أن المبالغ المحولة مني للمشكو عليه في حسابه المصرفي وقدرها 192900 درهم كانت جزءا من ثمن الدراجات التي وعدني المدعى عليه بشرائها لي وأقسم بالله العظيم أنني سلمته نقداً ما مجموعه 130000 درهم تكملة ثمن الدراجات وملحقاتها وأنه بعد استلامه لكامل المبالغ آنف الذكر لم يقم بما تم الاتفاق عليه ولم يرد لي تلك المبالغ أو جزءا منها بأي طريقة كانت وأن ذمته ما زالت مشغولة لي بهذه المبالغ والله على ما أقول شهيد ) فحلفها امام المحكمة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشاكي أقام دعوه، تأسيساً على أنه قام بتحويل وتسليم المشكو عليه ما مجموعه مبلغ 322 ألف درهم له لتوفير 3 دراجات ناريه ولم يقم بذلك ولم يرد له المبلغ فلما كان ذلك وكانت المحكمة بعد أن رأت في صور المحادثات المرفقة وكذلك كشوفات الحساب المرفق صورتها قرينة على صحة ما يدعيه الشاكي وأكملتها بتوجيه اليمين المتممة له وفقاً للمبين بعاليه والذي حلفها أمام المحكمة وكان المشكو عليه بالرغم من حضوره لم يثبت أي سبب لتحويل المبلغ له من الشاكي وقدره 192900 درهم الثابت تحويله لحسابه ومن ثم يثبت للمحكمة صحة قيام الشاكي بتسليم المشكو عليه ما مجموعه مبلغ 322 ألف درهم لشراء الدراجات.

أما بخصوص التعويض، فأشارت المحكمة إلى أنها تستخلص من خطأ المشكو عليه والذي ترتب عليه حرمان الشاكي من الاستفادة من المبلغ آنف البيان بالإضافة إلى ما أصابه في شعوره من حزن وحسره ومن ثم فإن المحكمة ترى أن تعويض الشاكي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بمبلغ 18000 درهم.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغا وقدره 340 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.





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