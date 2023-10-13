إلزام مكتب محاماة برد 73 ألف درهم تعويضات دعوى لم يسلمها لصاحبها

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام مكتب محاماة، بأن يرد له ما زاد على نسبة 25% من قيمة التعويض المقضي به في دعوى قضائية، تولى مهام متابعتها منذ 3 سنوات ماضية.

وقال شارحاً لدعواه بأنه تعاقد مع المكتب على رفع دعوى قضائية ضد شركة، تم فيها القضاء في اول درجة بتعويضه بمبلغ 400 ألف درهم وتم تعديل المبلغ من محكمة الاستئناف إلى 700 ألف درهم وقام المشكو عليه بفتح ملف تنفيذي وتحويل المبلغ المقضي به من الاستئناف على حسابه الشخصي وبالفعل تم تحويل ذلك المبلغ لحسابه وقام بأخذ مبلغ 255 ألف درهم وسلمني مبلغ 445 ألف درهم.

وأضاف: بعد ذلك صدر حكم محكمة النقض بتنزيل المبلغ إلى 400 ألف درهم، وبالتالي قمت مجبراً برد مبلغ 300 ألف درهم وعند مطالبة المشكو عليه برد ما زاد على نسبة 25% رفض دون وجه حق مما حدا بي لإقامة دعواه الماثلة وأرفق صور أحكام قضائية وصورة اتفاقية أتعاب.

وخلال الجلسة حضر المحامي مالك المكتب المشكو عليه وقدم مذكرة جوابية تتضمن حافظة مستندات طالعتها المحكمة طلب فيها رفض الدعوى فيما زاد على مبلغ 70140 درهما.

وأمرت المحكمة بندب خبير حسابي متخصص من جدول الخبراء بدائرة قضاء أبوظبي تكون مهمته بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما بها من مستندات وما قد يقدمه له طرفا الدعوى بيان المبالغ التي قام المشكو عليه بصرفها أو سددها نيابة عن الشاكي في الدعوى.

وطالب الخبير في تقريره إلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف كونه لم يراجع المكتب لاستلام المبلغ المستحق له بالرغم من عرض المكتب عليه لاستلام المبلغ المطالب به بهذه الدعوى وقيامه بقيد الدعوى دون استلام المبلغ، مع إلزام المشكو عليه برد فرق المبالغ إلى الشاكي.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخبرة القضائية تعتبر عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، وتخضع قيمتها الإثباتية لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه الخبير إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق في الدعوى وأن في أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في ذلك التقرير ما يجعلها تلتفت عنه، مشيرة إلى أن المقرر وفقاً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنية أنه "لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده".

وبينت بأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب والذي تطمئن له المحكمة قد خلص بعد خصم قيمة الأتعاب المستحقه للمشكو عليه وفقاً للعقد المبرم بين طرفي الدعوى وقدرها 141500 درهم وما ثبت استلام الشاكي والمشكو عليه من مبالغ وفقاً للحكم الصادر لمصلحة الشاكي وبعد خصم الخبير للمصاريف وتصفية الحسابات بين الطرفين أن المبلغ المتبقي والمستحق للشاكي هو 73,205 دراهم.

وعليه حكمت المحكمة

بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 73 ألفا و 205 دراهم وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

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